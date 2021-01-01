

LG V60 ThinQ 5G مراجعة الهاتف الرائد من ال جي LG V60 ThinQ 5G مراجعة الهاتف الرائد من ال جي

مراجعة جوال LG V60 ThinQ 5G

كان من المقرر أن تطلق LG هاتف LG V60 ThinQ في مؤتمر MWC 2020، ولكن بعد إلغاء المؤتمر، قررت الشركة الإعلان عن الجهاز عبر بيان صحفي عبر الإنترنت. الهاتف الذي كان من المفترض أن يكون LG G9 ThinQ قد تم الكشف عنه الآن ليكون LG V60 ThinQ. حيث تتمتع سلسلة V الرائدة من شركة LG والتى تعتبرها ال جي منافسة لسلسلة Samsung Galaxy S20، على الأقل على الورق. V60 ThinQ هو الهاتف الرائد الذي يأتي مع معالج Qualcomm Snapdragon 865، وشاشة كبيرة 6.8 بوصة، وبطارية 5000 ميلي أمبير، والعديد من المواصفات الأخرى التي تميز الهاتف والتى سنتعرف عليها تفصيلاً. كما يأتي مزودًا بملحق الشاشة المزدوجة مثل LG V50 ThinQ الذي جاء في العام الماضي.



لنتعرف اولا على مواصفات هاتف LG V60 ThinQ قبل أن نبدأ في مراجعة الهاتف الكاملة:



الهاتف LG V60 ThinQ 5G

الأبعاد والوزن

الطول : 169.3 × 77.6 × 8.9 ملم

الوزن : 214 جرام

الشاشة

المقاس : 6.8 بوصة +Full HD

نوع الشاشة : P-OLED

الدقة : 2460 × 1080 بكسل، 395 بيكسل لكل بوصة

الابعاد : 20.5:9 – 83.1 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم

المميزات: 500 nits

طبقة الحماية : زجاج الجوريلا جلاس 5

المعالج

المعالج الرئيسي : كوالكوم سناب دراجون 865 (7 نانومتر)

بنية المعالج: (1×2.84 جيجاهرتز Kryo 585 و 3×2.42 جيجاهرتز Kryo 585 و 4×1.8 جيجاهرتز Kryo 585).

المعالج الرسومي : Adreno 650

الذاكرة

سعة التخزين : 8 جيجابايت رام / 128 جيجابايت

الذاكرة الخارجية : يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجية

الكاميرا الخلفية

كاميرا ثلاثية:

الكاميرا الأولى : 64 ميجابيكسل، f/1.8, 27mm (أساسية), 1/1.72″, 0.8µm, Dual pixel PDAF, OIS

الكاميرا الثانية : 13 ميجابيكسل، f/1.9, 12mm (زاوية واسعة جدا), 1/3.4″, 1.0µm

الكاميرا الثالثة : TOF 3D، مستشعر عمق f/1.4

تسجيل الفيديو:

8K بعدد إطارات 26 fps

4K بعدد إطارات 60 fps

+HDR10

EIS

الكاميرا الأمامية

10ميجابيكسل، f/1.9, 30mm (أساسي), 1/3.1″, 1.22µm

عوامل الأمان

بصمة الأصابع بالشاشة، بصمة التعرف على تفاصيل الوجه

الشبكات

الجيل الثاني : (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only

الجيل الثالث : HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100

الجيل الرابع : LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 25(1900), 26(850), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600)

الجيل الخامس : 5G band 2(1900), 25(1900), 41(2500), 66(1700), 71(600); SA/NSA/Sub6

السرعة : HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat22; 5G

الصوتيات

منفذ سماعة الأذن مقاس 3.5 ملم.

مكبرات صوت ستيريو.

4 ميكروفونات في الأعلى والأسفل واليسار والخلف لالتقاط تسجيل صوتي ثلاثي الأبعاد

24bit/192kHz audio recording

32bit/192kHz audio

الاتصالات

Wi-Fi 6

البلوتوث الإصدار 5.1

تحديد المواقع والاتجاهات S-GPS وخدمة كوالكوم لتعزيز دقة الموقع

منفذ شحن وتوصيل من نوع Type-C 3.1، مع خاصية OTG

NFC

نظام التشغيل

أندرويد 10

البطارية

السعة : 5000 ملي أمبير

الشحن السريع : كوالكوم كويك تشارج 4.0+

الشحن اللاسلكي

الألوان

الأزرق، الأبيض

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تصميم V60 ThinQتصميم LG V60 ThinQ بمثابة هاتف نموذجي تم تصنيعه من الزجاج والالومنيوم، يأتي الهاتف بتصميم مبني على حواف منحنية، وهو التصميم الرائج في الهواتف الرائدة حاليا في السنوات الأخيرة. يأتي الهاتف بلونين هما الأبيض والأسود. ومن المثير للأهتمام، أن اللون الأسود لديه إطار بلون ذهبي، مما يميزه عن الهواتف الأخرى في السوق. فيما يتعلق بجودة التصميم، اختارت LG بشكل غريب إستخدام زجاج Gorilla Glass 5 على الشاشة، مع استخدام Gorilla Glass 6 الأحدث والأكثر قوة في حماية الجهة الخلفية من الهاتف والتي هي أيضًا مصنوعة من الزجاج.جاء هاتف LG مع نوتش قطرة الماء في الأمام. وهذا يجعله أول هاتف من سلسلة V يحصل على نوتش بشكل قطرة الماء، حيث تم الإستغناء عن النوتش العريض التقليدي الذي جاء في هواتف LG V40 ThinQ و LG V50 ThinQ. من الجهة الخلفية تم وضع الكاميرا الخلفية للهاتف بشكل أفقي في الوسط داخل إطار مشابه لهاتف سامسونج نوت 10.شاشة LG V60 ThinQ 5Gيحتوي جوال LG V60 ThinQ على شاشة بحجم 6.8 بوصة وتعتبر الأكبر في هاتف من هواتف LG. إن شاشة العرض القطرية أكبر بمقدار نصف بوصة من شاشة LG G8X ThinQ ، لكن LG قد غيرت نسبة العرض إلى الارتفاع من 19.5: 9 إلى 20.5:9 الأطول والأقل عرضًا. وهذا يعني أن الشاشة ليست عريضة كما يجب على مقاس 6.8 بوصة. وبالتالي، فإن مساحة الشاشة أصغر من شاشة +Samsung Galaxy S20 والذي يأتي بمقاس 20:9 بوصة مقاس 6.7 بوصة.تأتي الشاشة بدقة عرض 2460×1080 بيكسل ودقة الشاشة هي +Full HD. لكن لماذا لم تأتي بدقة QHD + كما تعودنا على ذلك في هواتف V-series من LG. ومع خفض مستوى الدقة يأتي خفض مستوى كثافة البكسلات في البوصة الواحدة. قد يكون قرار LG باستخدام شاشة بدقة Full HD + على V60 ThinQ منطقيًا بسبب متطلبات الطاقة المتزايدة مع تقنية 5G، تأتي الشاشة والتي هي من نوع P-OLED مع هاتف V60 ThinQ للحصول على سطوع قدره 500 شمعة، وهذا هو الحد الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه في وضع السطوع العالي، وتعتبر أقل من شاشات AMOLED المنافسة من سامسونج، والتي قد تصل إلى 700 شمعة عند 100٪ من مستوى الأضاءة.شاشة مزدوجة إضافيةملحق إضافي لشاشة مزدوجة LG Dual Screen لجهاز V60 ThinQ من نوع P-OLED، على الرغم من أن حجم الشاشة 6.8 بوصة. يمكن وضع الهاتف فى كفر إضافي به شاشة مدمجة يتم وضع الهاتف داخله للحصول على شاشة إضافية، والشاشة هي في الواقع نفس شاشة V60 ThinQ. تضاعف الشاشة المزدوجة من كيفية استخدام الشاشة الإضافية لتحسين تعدد المهام. على الرغم من أن الشاشة المزدوجة ليست بديلاً لشاشة قابلة للطي، إلا أنها تساعد بشكل كبير على انجاز مهام إضافية بشكل اسرع. يحتوي على شاشة عرض بحجم 2.1 بوصة يتم إستخدامها لعرض معلومات سريعه وإظهار بعض الإشعارات.كاميرات LG V60 ThinQ 5Gكاميرا LG V60 ThinQ تأتي ثلاثية بدقة 64 + 13 + TOF 3D، الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجابكسل وهى كاميرا تعمل بمستشعر Sony IMX686. وتاتي الكاميرا بفتحة عدسة f/1.8. بفضل تقنية binning 4-in-pixel، تحتوي على خاصية ثنائي البيكسل PDAF.الكاميرا الثانية والتى بدقة 13 ميجابيكسل، وهي كاميرا ذات زاوية تصوير واسعة جدًا، كما تحتوي على مستشعر 1/3.4 بوصة بحجم 1.0 ميكرون بكسل، وهذا ليس الأفضل للصور منخفضة الإضاءة. لكنها تحتوى على فتحة f/1.9، كما أنها تأتي مع خاصية PDAF مزدوجة البيكسلات.فيما يتعلق بتسجيل الفيديو، LG تعمل على منافسة سامسونج بشكل واضح حيث يدعم هاتف ال جي تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 26 إطارًا في الثانية، لتتطابق مع إمكانيات تسجيل الفيديو في سلسلة Galaxy S20 من سامسونج. الأمر الرائع هو أن الهاتف يتميز بتسجيل فيديو مع خاصية +HDR10، وهي ميزة قامت سامسونج بتنفيذها لأول مرة على Galaxy S10. أيضًا يدعم الهاتف تصوير فيديو بدقة 4K، مع دعم تقنية الذكاء الاصطناعي AI يمكن ضبط السرعة تلقائيًا أو يدويًا أثناء الالتقاط. أضافت LG وضع البورتريه للفيديو والذي يعمل على عزل الخلفية. “ميكروفون لعزل الضوضاء” والذي يقلل من الضوضاء في الخلفية ويركز على صوت المستخدم أثناء تسجيل الفيديوهات. تشتمل ميزات الكاميرا الأخرى على وضع Night View للتصوير في الإضاءة المنخفضة.الكاميرا الثالثه وهى من نوع TOF 3D وهى مخصصة لعزل الخلفية وقياس عمق الصورة.الاتصالات وعوامل الأمانيدعم هاتف ال جي V60 ThinQ 5G الاتصالات الفرعية مثل Wi-Fi 6 احدث اصدار مع قائمة ترددات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot.يدعم الهاتف تقنية البلوتوث الإصدار الأحدث 5.1, A2DP, LE, aptX HD، يدعم أيضًا نظام تحديد المواقع GPS باصدارات (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS).