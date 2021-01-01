

+ Samsung Buds كل ماتود معرفته عن سماعات سامسونج الجديدة + Samsung Buds كل ماتود معرفته عن سماعات سامسونج الجديدة

في العام الماضي، أطلقت Samsung أول سماعات للأذن وهي Galaxy Buds مع سلسلة هواتف Galaxy S10. بالرغم من أن هذا الهاتف الذي تم إطلاقه لا يزال لديه في الواقع منفذ سماعات الرأس 3.5 مم، إلا أن سلسلة هواتف Galaxy S20 التي تم إطلاقها منذ عدة أيام لا تتمتع بذلك المنفذ وتم الإستغناء عنه نهائيًا من سامسونج. ومع بدء تقليل الإعتماد على سماعات الرأس التقليدية، تزداد الحاجة إلى سماعات لاسلكية أفضل.



تم إطلاق +Galaxy Buds مع تحسينات إضافية طرأت على السماعات الجديدة والتي تم إطلاقها مع سلسلة Galaxy S20 الجديدة.



ما الجديد والتحسينات التي طرأت على سماعات سامسونج اللاسلكية؟ تابع القراءة واكتشف معنا المزيد عن مواصفات ومميزات وعيوب والجديد في مراجعة سماعات سامسونج الجديدة + Galaxy Buds.



التحسين في عمر البطارية مثير للإعجاب حيث يوفر 0.7 جرامات إضافية لكل سماعه بالإضافة إلى زيادة السعة في البطارية والتى تبلغ 50٪ تقريبًا من الجيل السابق، مما يؤدي إلى وقت تشغيل ومحادثة أطول بحوالي 11 ساعة تقريبًا حيث ادعت سامسونج ذلك أثناء الكشف عنها رسميًا. ونعتقد أنها المبرر لإضافة علامة “زائد” باسم +Galaxy Buds.

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مثل سماعات سامسونج الجيل الأول، يمكنك شحن السماعات الجديدة باستخدام أي شاحن من نوع USB-C، أو شاحن لاسلكي، أو أستخدام وظيفة PowerShare اللاسلكية على هاتف غالاكسي S10 او Note10 أو حتى الهاتف الجديد سامسونج جالكسي S20.تحسين في جودة الصوت لسماعات سامسونج بودز بلس:من المفترض أن توفر سماعات سامسونج بودز بلس تحسينًا واضحًا في جودة الصوت. كما يقوم الميكروفون الإضافي الثالث بالقيام بنفس الشيء لجودة الصوت في المكالمات.تعتبر الترقية في جودة الصوت الفعلية ملحوظة ولكنها بسيطة. يستفيد استنساخ الترددات المتوسطة والعالية من السماعة الإضافية، لأنها تبدو محددة بشكل أفضل من السماعات الأصلية من الجيل السابق. نظرًا لأن هذا كان نقطة الضعف الرئيسية في Galaxy Buds الجيل الأول، فإن التحسن ملحوظ. جودة المكالمة، أيضًا تحسنت قليلاً بفضل الميكروفون الإضافي الثالث.تعتبر هذه التحسينات أقل تأثيراً بكثير من ميزة إطالة عمر البطارية المضاعف. لا تزال جودة الصوت الكلية متخلفة عن سماعات الأذن السلكية USB-C التي تقدمها Samsung مع أجهزتها المحمولة (السماعات السلكية العادية).راحة الإستخدام مع الهاتف هي الميزة التي وفرتها سماعات سامسونج الأولي، وأيضا الجيل الجديد +Galaxy Buds. مشاكل الاتصال تكاد تكون غير موجودة، وحتى مع وجود كل من السماعات الأولى مع سماعات + الجديدة والمقترنة مع نفس الهاتف لا تواجهك أى مشكلات في توصيل كلاً منها، لم تطرح أي مشاكل على السماعات والهاتف والبرنامج المساعد لتشغيل المميزات والخصائص الخاصة بالسماعات. في تطبيق Galaxy Wearable، كما توجد بعض التغييرات الوظيفية والتجميلية الجديدة في التطبيق.التحسن الأكثر فائدة هنا هو أنه يمكنك الآن رؤية مستوى شحن البطارية الفعلي. علاوة على ذلك، تقدم القائمة قسمًا جديدا مع ميزات تجريبية إضافية مثل وضع الألعاب المخصص. في هذا الوضع، يقلل الجهاز من زمن الإنتقال، وهو مفيد بشكل خاص في الألعاب (عبر الإنترنت) التي تتطلب استجابة سريعة وفي الوقت الحقيقي من قبل المشغل.كما هو الحال مع Samsung Buds الجيل الأول، يمكنك إختيار تمكين الصوت المحيط للسماح بالضوضاء الخارجية من خلال إستخدام سماعات الأُذن. بالإضافة إلى أنه يمُكنك تضخيم صوتك أثناء المكالمات، وهي ميزة رائعة.وظيفة الميكروفون الإضافي الثالث في سماعات Samsung Buds Plus:حيث أن الميكروفون الثالث يساهم في تحسين جودة الصوت الموجه للأوامر الصوتية، ولكننا غير متأكدين من أنه لا يساعد في التقاط الأوامر الصوتية بشكل صحيح.تصميم سماعات سامسونج بودز بلس:تتسم سماعات “+ Galaxy Buds” بالتصميم والجودة العالية، وهو مطابق تقريبًا للجيل الأول. مقارنةً بإصدارات السماعات اللاسلكية الأولى من سامسونج، فإن التصميم هو نفسه ولكن مع إختلاف الطلاء الخارجي للسماعات حيث تأتي السماعات من الجيل الأول باللون الأسود المطفي مع علبة الشحن، أما في السماعات الجديدة فتأتي أيضًا باللون الأسود ولكن لامعة وأيضا علبة شحن السماعات مع تحسن طفيف في نظام المغناطيس المسؤول عن غلق غطاء علبة الشحن حيث أصبح سلس عن سابقه.