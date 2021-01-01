

تعرف على Dex Pad من سامسونج تعرف على Dex Pad من سامسونج

منتج Dex Pad من سامسونج يبدو ببساطة أنه سيخلف Dex، المنتج الذي سمح لحاملي هواتف S8 بإيصال هواتفهم بشاشات واستخدام فأرة ولوحة مفاتيح لاستخدامه كحاسب شخصي.

وعن تفاصيل الجهاز الجديد فمن الواضح أن S9 سيوضع بشكل أفقي على الجهاز وليس مثل S8 الذي وضع بشكل رأسي على Dex. أيضاً يبدو أنه تم إلغاء مدخل الإنترنت الذي وجد في Dex، فمن الواضح أن الجهاز هذه المرة سيعتمد على الإتصال عبر وايفاي فقط. ويتضح أيضاً وجود فتحات والتي على الأرجح ستكون للتهوية.



وعن المداخل المتاحة في الجهاز فالجهاز به مدخل HDMI و اثنين USB‑C أحدهم لتوصيل الهاتف بالجهاز. وعلى الرغم من هذه التفاصيل إلا أننا لا نزال نفتقد الكثير مما نريد معرفته عن الجهاز الجديد، من حيث المميزات الجديدة والتغيرات التي حدثت بداخله.





ولم يكتفي التسريب بتفاصيل Dex Pad فقط ولكن أظهرت أحدى الصور المسربة أن هاتف S9 سيحتوي على مدخل سماعات 3.5 ميلليمتر وهي ميزة طالما أرادها محبي هواتف الشركة منذ أن نزعت المدخل. أيضا توضح الصورة وجود سماعات في الجزء الأسفل من الهاتف القادم.

وحتى نتأكد من كل هذا علينا الإنتظار حتى 25 فبراير الجاري حيث ستعقد سامسونج مؤتمرها للشكف عن Galaxy S9 وربما أشياء أخرى خلال معرض MWC 2018 المقام في برشلونة والذي يعتبر الحدث الأكبر في عالم الهواتف الذكية كل عام.