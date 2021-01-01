

سعر ومواصفات Oppo F17 Pro سعر ومواصفات Oppo F17 Pro

Oppo F17 Pro هو هاتف مذهل آخر من شركة أوبو يأتي مع مواصفات لائقة وتصميم أنيق وأسعار تنافسية للغاية، تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر من العام الماضي 2020 ويحتوي على كاميرتين في الأمام وأربع كاميرات في الخلف بالإضافة إلى معالج ممتاز من ميديا تيك وشاشة سوبر أموليد بدقة رائعة للغاية، وفي هذا المقال الجديد دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Oppo F17 Pro مع مميزاته وعيوبه.



المواصفات الرئيسية للهاتف

تاريخ التصنيع: أعلنت أوبو عن الهاتف F17 Pro يوم 2 سبتمبر 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 7 من نفس الشهر.



الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و 3G و 4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: هذا الهاتف يأتي بأبعاد الارتفاع 160.1 × العرض 73.8 وبسمك 7.5 ملم، وبوزن خفيف جدا كما عودتنا شركة Oppo يبلغ حوالي 164 جراما.الشاشة: الهاتف Oppo F17 Pro يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.43 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل، بالإضافة إلى أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.المعالج: يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio P95 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات GPU من فئة PowerVR GM9446.نظام التشغيل: يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم ColorOS 7.2 (مؤهل للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: هذا الهاتف متوفر للشراء مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام و ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (فتحة مخصصة).الكاميرا الخلفية: يحتوي هاتف Oppo F17 Pro على أربع كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الفائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرتين المسئولة عن اسشتعار معلومات العمق والكاميرا الماكرو، والهاتف يضم فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية panorama و HDR.الكاميرا الأمامية: يأتي هذا الهاتف مع كاميرتين في الواجهة الأمامية بدقة 16ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الثانية المسئولة عن استشعار معلومات العمق، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنها تدعم خاصية HDR.البطارية: وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 4015 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط (يتم شحن البطارية بالكامل خلال 53 دقيقة فقط).المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة مثل الهواتف الرائدة، ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مستشعر التسارع والتقارب والبوصلة والدوران.مميزات Oppo F17 Proدقة الشاشة جيدة وتقدم أفضل أداء حتى تحت ضوء الشمس ويصعب كسرها بسبب وجود طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3.البطارية تعمل لفترة طويلة من الاستخدام ويتم شحنها في أقل من ساعة بسبب تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 30 واط.أداء المعالج جيد للغاية ولم نلاحظ أي سخونة أثناء لعب الألعاب الثقيلة.يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.الهاتف خفيف للغاية ويسهل حمله واستخدامه بيد واحدة.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت مع دعم الراديو FM.يتيح لك إمكانية تركيب شريحتين اتصال وبطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري) في نفس الوقت.يضم كاميرتين في الواجهة الأمامية وهذا من الهواتف القليلة التي تحمل كاميرتين في الأمام.عيوب الهاتفلا يدعم لمبة الإشعارات ولكن يمكن تعويضها بخاصية Always on Display.جودة الكاميرات الأمامية ليس الأفضل في هذه الفئة السعرية.لا يدعم خاصية NFC.أداء الكاميرات الخلفية ضعيف في التصوير الليلي.مستشعر البصمة الموجود في الشاشة بطيء نوعا ما.سعر الهاتف Oppo F17 Proسعر الهاتف Oppo F17 Pro يبلغ حوالي 300 دولار أمريكي ما يعادل 4740 جنيها مصريا للإصدار الوحيد المتوفر الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.