موتورولا تطلق هاتفين جديدين بمواصفات وأسعار منافسة

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة، طورتهما لمنافسة هواتف هواوي وسامسونغ المتوسطة الفئة.
ويأتي الهاتف الأول Moto G10 بشاشة IPS بدقة عرض (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، مجهزة بثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.
كما جهزته موتورولا بمعالج Qualcomm Snapdragon 460 SoC، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 أو 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، وبكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، أما سعر هذا الهاتف فمن المفترض أن يبدأ من 150 يورو فقط.
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