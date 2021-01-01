نظارات ذكية لعلاج عسر القراءة

طرحت شركة "أتول" الفرنسية نظارات ذكية متصلة بالإنترنت، أطلقت عليها اسم "ليكسيلين"، بهدف مساعدة من يعانون مشكلة عسر القراءة.
وذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية إن العالمين ألبرت لو فلوش وجاي روبارس، وهما باحثان في فيزياء الليزر في جامعة "رين"، طورا تلك النظارة بعد أن سلطا الضوء على سبب محتمل لعسر القراءة، ويكمن في مستقبلات صغيرة في عيون المصابين باضطراب القراءة هذا، وفقًا لنتائج دراسة نُشرت عام 2017.
وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من عسر القراءة، فإن هذه المستقبلات الضوئية ليس لها الشكل نفسه في العينين؛ فهي غير متناظرة، لذلك يختار الدماغ الإشارة التي ترسلها إحدى العينين لإنشاء الصورة التي يراها الشخص.
ولدى أولئك الذين يعانون من عسر القراءة تكون هذه المنطقة من العين متناظرة في كلتا العينين، وقد يكون هذا مربكا للدماغ من خلال إنشاء "صور طبق الأصل" ولا يستطيع الاختيار بينها؛ ومصدر الارتباك هذا هو ما تصححه نظارات "ليكسيلين".
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