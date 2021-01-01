سعر ومواصفات السماعة اللاسلكية Microsoft Xbox

اليوم وبدون أي مقدمات قامت شركة Microsoft بإزاحة الستار رسميا عن السماعة اللاسلكية Xbox المصممة خصيصا للألعاب على أجهزة Xbox Series X أو Series S وأجهزة الكمبيوتر الشخصي بالإضافة إلى إمكانية استخدامها على هاتفك أثناء اللعب بحيث يمكنك قبول المكالمات والرد عليها ومواصلة اللعب، تتميز هذه السماعة اللاسلكية بمواصفات جيدة للغاية وسعر مناسب للجميع وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات السماعة اللاسلكية Xbox.
مواصفات السماعة اللاسلكية Microsoft Xbox
هذه السماعة الجديدة من مايكروسوفت تزن حوالي 312 جراما وتضم بطارية تدوم لمدة 15 ساعة بشحنة واحدة (وفقا لاختبارات شركة Microsoft) بالإضافة إلى أن سماعة Xbox المناسبة للألعاب تحتوي على 3 ميكروفونات، الميكروفون الأول هو الخارجي الذي يتم استخدامه للتحدث مع فريقك أثناء اللعب، و2 من الميكروفونات المكونة للشعاع وضبط عزل الصوت حيث يتم فصل صوتك عن ضوضاء الخلفية وبالإضافة إلى ذلك يمكنك تدوير قطعتي الأذن لضبط مستوى صوت اللعبة والدردشة الجماعية بشكل منفصل.
سماعة Xbox اللاسلكية تدعم ث3 معايير صوتية عالية الجودة بما في ذلك Windows Sonic وDolby Atmos وDTS Headphone: X، كما أنها تتطلب Bluetooth 4.2 (أو أعلى) للاتصال بجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف وبالنسبة لوحدات تحكم Xbox فتحتوي على جميع الوظائف المضمنة.
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