أطلق عدد من خبراء الأمن السيبراني، تحذيرا وصفوه بالخطير، من وجود برمجيات خبيثة مزروعة من قبل هاكرز، داخل عدد هائل من حواسيب "ماك" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية حول العالم.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك البرمجيات الخبيثة يمكنها إحداث ضرر بالغ بمختلف حواسيب "ماك" اللوحية والمكتبية.
وأرجع الخبير الأمني باتريك واردل، ذلك إلى أن الهاكرز تمكنوا من زرع تلك البرمجيات في معالج "إم 1" فائق السرعة، التي زودت "أبل" بها معظم حواسيبها الجديدة تقريبا.
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التعليقات على خبراء يحذرون: برمجيات خبيثة مزروعة داخل عدد هائل من حواسيب "أبل" حول العالم
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