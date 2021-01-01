مواصفات الهاتف Samsung Galaxy A52 5G

ظهر اليوم الهاتف المنتظر من شركة سامسونج Galaxy A52 5G على منصة Google Play Console مما يؤكد لنا بعض المواصفات الرئيسية التي سيأتي بها هذا الهاتف، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال الجديد حيث سأقدم لكم المواصفات الرئيسية للهاتف Samsung Galaxy A52 5G.
مواصفات الهاتف Galaxy A52 5G
سيتم تشغيل هذا الهاتف القادم بمعالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 750G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج رسوميات GPU من فئة Adreno 619 وأحدث نظام تشغيل من جوجل Android 11 وأحدث واجهة مستخدم من سامسونج One UI 3.0 بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام.
تحتوي القائمة أيضا على صورة تعرض لنا الواجهة الأمامية للهاتف Samsung Galaxy A52 5G يمكننا من خلالها رؤية شاشة Infinity‑O والتي من المرجح أن تكون من نوع AMOLED بدقة Full HD+ وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل.
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