

مراجعة شاومي ريدمي نوت 9 – Xiaomi Redmi Note 9 | هاتف مميز بسعر رخيص مراجعة شاومي ريدمي نوت 9 – Xiaomi Redmi Note 9 | هاتف مميز بسعر رخيص



Redmi Note 9: من الهواتف الرائعة التى حققت نجاحا كبيرًا في سوق الهواتف الذكية وهذا لا ينطبق فقط على Xiaomi Redmi Note 9 بل على العديد من هواتف شاومي الرائعه ولكن هاتفنا اليوم هو Xiaomi Redmi Note 9 وهو هاتف مراجعة اليوم تعرف معنا على المراجعة الكاملة لهاتف شاومي ريدمي نوت 9.



Redmi Note 9 وأكثر من اصدار:

يأتي هاتف شاومي ريدمي نوت 9 العادي مع إصدارات أخرى من تلك السلسلة.



وهم شاومي نوت 9s و شاومي ريدمي نوت 9 برو وهي سلسلة جديدة قدمتها شاومي لمستخدميها ولمحبي هواتف شاومي.



يتميز الهاتف بالتصميم الجديد لتلك السلسلة من الخلف.

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مواصفات Xiaomi Redmi Note 9:الإعلان عن الهاتفتم الإعلان الهاتف في 30 أبريل، 2020 – أُطلق إلى الأسواق في 12 مايو، 2020أبعاد الهاتف162.3 مم طول، 77.2 مم عرض، 8.9 مم سمك – ووزن الهاتف 199 جرامخامات تصنيع الهاتفتم تصنيع الهاتف من الزجاج في الأمام (طبقة حماية ضد الخدوش جوريلا جلاس 5)، والخلف من البلاستيك، الإطار من البلاستيك.الشبكاتيدعم شبكات الجيل الثاني 2G، شبكات الجيل الثالث 3G، شبكات الجيل الرابع 4Gالشاشة6.53 بوصة، IPS LCD، دقة الشاشة 2340×1080 بيكسل، 395 كثافة بيكسلات في البوصة، تحتل 83.5٪ من واجهة الهاتف، بها طبقة حماية ضد الخدوش من نوع جوريلا جلاس 5مميزات إضافية: 450 شمعة سطوع لزيادة سطوع الشاشةالكاميرا الخلفية رباعية بدقة:48 ميجابيكسل ، f/1.8, 26mm (زاوية واسعة), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF8 ميجابيكسل ، f/2.2, 118˚ (زاوية تصوير واسعة جدا), 1/4.0″, 1.12µm.2 ميجابيكسل ، f/2.4, (كاميرا ماكرو), AF.2 ميجابيكسل، f/2.4, (قياس العمق).تصوير الفيديو:تدعم تصوير فيديو بدقة (1080p@30fps)الكاميرا الأمامية13 ميجابيكسل ، f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1″, 1.12µm.تصوير الفيديو:تدعم دقة (1080p@30fps)المعالجالمعالج:نوع المعالج: (MediaTek Helio G85 (12nmتردد المعالج: ثماني الأنوية بتردد (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55).معالج الرسوميات: Mali-G52 MC2الذاكرة64 جيجابايت مع 3 جيجابايت رام.64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام.128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام.يدعم تركيب ذاكرة خارجية (لها مكان مخصص).الاتصالاتيدعم الاتصال الشبكي واي فاي بتردد Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotيدعم البلوتوث الاصدار 5.0, A2DP, LE.يدعم تقنية تحديد المواقع والاتجاهات GPS بإصدار A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.يدعم تقنية NFCيدعم مستشعر الأشعة تحت الحمراء (IR).يدعم منفذ شحن وتوصيل من نوع 2.0, Type-C 1.0 reversible connector.المميزاتيدعم بصمة الأصابع بالجهة الخلفية من الهاتف، بصمة الوجه.يدعم مستشعرات البوصلة، التسارع، الدوران، الجيروسكوب ، الإضاءة الأوتوماتيكية، القرب.الصوتياتيدعم مكبر للصوت، يدعم منفذ 3.5 ملم، ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء اثناء المكالمات، راديو FM.البطاريةسعة البطارية: 5020 ميلي أمبير.الشحن السريع: 18 واط.الألوانالأخضر، الأبيض، الرماديهذه كانت المواصفات التقنية الكاملة لهاتف Xiaomi Redmi Note 9 وسنتعرف على كامل الشرح للمراجعة الكاملة بالاسفل.اقرا بعناية حتى يمكنك التعرف على كامل المواصفات والمميزات والعيوب التي تخص الهاتف قبل الشراء حتى تتمكن من الحكم الكامل على الهاتف.جسم موبايل Xiaomi Redmi Note 9:جاء موبايل Xiaomi Redmi Note 9 بتصميم تقليدي من الأمام حيث يأتي مع شاشة كاملة يوجد بها ثقب بالجهة اليسرى العلوية من الشاشة.تحتوى على الكاميرا الأمامية للهاتف، الحواف المحيطة بالشاشة تعتبر صغيرة نسبيا من الأجناب والأعلى وكبيرة نسبيا من الأسفل.تصميم Redmi Note 9 الخلفي:من الخلف تم الاعتماد على تصميم الهواتف الأعلى منه مثل شاومي نوت 9s و شاومي نوت 9 برو.وهو وضع الكاميرات الرباعية داخل مربع واسفلهم يوجد بصمة الإصبع وهي تأتي في نفس مستوى ظهر الهاتف.وليست غاطسة للداخل حتى تتمكن من استخدامها بسهولة لأنها في نفس مستوى ظهر الهاتف وستأخذ بعض من الوقت في الوصول إليها ومن ثم التعود عليها.من الأسفل يوجد شعار Redmi وبالطبع ظهر الهاتف مصنوع من خامات البولى كاربونيت وهي خامة جيدة مقاومة للصدمات وظهر الهاتف لامع يعكس الضوء ويعطي انعكاسات رائعة.من الجهة اليمنى يوجد زر التحكم في مستوى صوت الهاتف واسفلهم يوجد زر الطاقة وغلق شاشة الهاتف.من الجهة اليسرى يوجد درج شرائح الاتصال وكارت الذاكرة الخارجية.من الجهة السفلية للهاتف كالعادة يوجد السماعات الخارجية للهاتف وميكروفون المكالمات ومنفذ USB من نوع Type-C بالإضافة الى منفذ توصيل سماعات الأذن التقليدية 3.5 ملم.أبعاد موبايل شاومي ريدمي نوت 9:هي 162.3 × 77.2 × 8.9 مم ووزنه 199 جرام.شاشة شاومي نوت 9:شاشة Xiaomi Redmi Note 9 تعتبر من المميزات القوية التى تتوافر بالهاتف انه من الصعب الحصول على شاشة بدقة +FHD في هذه الفئة السعرية.لأن المنافسين يأتون مع شاشة بدقة HD او + HD وهي نقطة تحسب للهاتف.يأتي الهاتف مع شاشة بمقاس 6.53 بوصة من نوع IPS LCD وبدقة عرض 2340×1080 بيكسل ويوجد بها كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة.الشاشة يوجد بها طبقة حماية ضد الخدوش من نوع (جوريلا جلاس الاصدار 5) وهي ميزة إضافية في هذه الفئة.حيث يوجد هواتف بسعر أكبر من هاتف شاومي نوت 9 ولا تأتي مع هذا الإصدار.أيضا الشاشة تأتي مع ميزة 450 شمعة سطوع لزيادة سطوع الشاشة تحت أشعة الشمس والتي تمكن من الرؤية بشكل مميز.تصميم شاشة Redmi Note 9:الشاشة تحتوي على ثقب في الجهة العلوية اليسرى به الكاميرا الأمامية، ويوجد ظل يحيط بالثقب وهو ما نجده في أغلب هواتف هذه الفئة السعرية.الشاشة مقبولة ولكنها أقل جودة من شاشات موبايلات شاومي نوت 9s و شاومي نوت 9 برو وذلك أمر طبيعي لأنه أقل سعرًا منهم.سطوع الشاشة مقبول تحت أشعة الشمس.معالج Xiaomi Redmi Note 9:يأتي شاومي نوت 9 مع معالج من معالجات ميدياتك المحسنة أخيرًا والهاتف يأتي مع معالج (MediaTek Helio G85 (12nm وهو معالج ثماني الأنوية بتردد (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) مع معالج رسوميات من نوع Mali-G52 MC2.Redmi Note 9 مع الالعاب:تجربة المعالج مع الألعاب متوسطة حيث يمكنك لعب لعبة ببجي على اعدادات متوسطة حتى لا تشعر بتقطيع الفريمات ويقدم أداء مستقر مع اللعبة في حالة تقليل اعدادات الجرافيك الخاصة باللعبة.اداء شاومي ريدمي نوت 9معالج شاومي ريدمي نوت 9أما مع لعبة كول اوف ديوتي اقصي اعدادات يمكن للمعالج دعمها هى الاعدادات المتوسطة ايضا ولكنك تستطيع اللعب بشكل مريح مع تقلل الاعدادات الخاصه بالجرافيك.كاميرا Xiaomi Redmi Note 9:يأتي موبايل Xiaomi Redmi Note 9 بكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.8 و بزاوية تصوير (واسعة).الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2 و بزاوية تصوير واسعة للغاية.الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.4 وهى عدسة ماكرو مخصصة للتصوير القريب جدا.أما الكاميرا الرابعة فهي بدقة 2 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 وهى مخصصة لعزل الخلفية وقياس العمق بالصورة.كاميرا Redmi Note 9 VS Redmi Note 9s:الكاميرا الخلفية ليست أفضل من كاميرات نوت 9s بالرغم من انها بنفس الدقة 48 ميجابيكسل ولكن مع معالج ميدياتك G85 تقل كفاءة الكاميرا والمعالجة.ولكنها مقبولة نسبيا ولكن لا تنتظر منها الكثير والكاميرا الخلفية بشكل عام لن تكون كما هو متوقع من كاميرا خلفية رباعية وبها مستشعر 48 ميجابيكسل.تصوير الفيديو في الكاميرا الخلفية: يدعم الهاتف تصوير فيديو بدقة 1080 بيكسل ولا يدعم تصوير فيديو بدقة 4K جودة التصوير مقبولة و يوجد به مثبت الكتروني وبشكل عام مقبول.الكاميرا الأمامية:بدقة 13 ميجابيكسل، و بفتحة عدسة f/2.3 جودة التصوير في الصور السيلفي ليست الأفضل بالطبع مع المقارنة بأخيه الأكبر شاومي ريدمي نوت 9s وستجد ان الصور باهتة والوانها ليست الأفضل وليست حتى مشبعة بالألوان والتفاصيل الواضحة.تصوير الفيديو في الكاميرا الأمامية: يدعم تصوير فيديو بدقة 1080 بيكسل ولا يدعم ثبات إلكتروني وهو ما نعهده في هواتف هذه الفئة السعرية.خلاصة الكاميرات في Redmi Note 9:لا تنتظر الكثير من كاميرات هذا الهاتف وإن كنت ممن يبحثون عن تجربة تصوير جيدة وتقوم باستخدام الكاميرا بشكل أساسي.ننصحك بالذهاب إلى النسخة الأعلى من شاومي ريدمي نوت 9 وهو شاومي ريدمي نوت 9s والذي سيقدم لك تجربة تصوير أفضل بكثير من هذا الهاتف.Xiaomi Redmi Note 9 | الذاكرة، البصمة، المستشعرات:الذاكرة: يتوفر شاومي ريدمي نوت 9 العادي مع ثلاث سعات تخزين هم:64 جيجابايت مع 3 جيجابايت رام.64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام.128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام.ويدعم الهاتف تركيب كارت للذاكرة الخارجية وهى لها مكان مخصص مما يعني أنه لن تستغني عن شريحة الإتصال الثانية لتركيب كارت الذاكرة الخارجية.ولكن ننصح بشراء نسخة أعلى من حيث الرامات (4 جيجابايت رام) لانها سوف تساعدك بشكل ما على تحسين سرعة الهاتف مع التطبيقات والاستخدامات المتعددة.البصمة في Redmi Note 9:تأتي بصمة الهاتف في الجهة الخلفية من الهاتف موجودة أسفل الكاميرا الخلفية وهي تأتي بشكل جديد نوعا ما.بالرغم من أنها سريعة في الاستجابة ولكن تعديل مستوى البصمة وجعله في نفس مستوى ظهر الهاتف.جعل من الوصول إليها أصعب لأنها أصبحت غير واضحة بالنسبة لحركة الإصبع وستأخذ بعض الوقت في التعود على مكانها.المستشعرات في Redmi Note 9:يدعم مستشعرات البوصلة، التسارع، الدوران، القرب، الإضاءة الأوتوماتيكية، مستشعر الأشعة تحت الحمراء للتحكم في الاجهزة المنزلية كريموت كنترول.بالإضافة إلى دعم تقنية الاتصال عن قرب الـ NFC والتي تمكنك من نقل الملفات الكبيرة بسرعة كبيرة وأيضا يمكنك الدفع الإلكتروني من خلالها.الصوتيات في Xiaomi Redmi Note 9:مواصفات شاومي ريدمي نوت 9عيوب شاومي ريدمي نوت 9يأتي هاتف نوت 9 من شاومي مع منفذ توصيل سماعات الأذن التقليدي 3.5 ملم والذي يمكنك من توصيل أي نوع من سماعات الأذن المختلفة.أيضًا يدعم ميكروفون أساسي للمكالمات وميكروفون إضافي لعزل الضوضاء أثناء المكالمات.صوت الهاتف واضح وعالى وتوجد السماعات الخارجية للهاتف في الجهة السفلية جهة اليمين وهو مكان مميز عند الإمساك بالهاتف حتى لا يتم كتمان الصوت أثناء اللعب أو مشاهدة الفيديوهات.الشبكات والاتصالات في Xiaomi Redmi Note 9:يدعم Xiaomi Redmi Note 9 شبكات الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G.يدعم تركيب شريحتي اتصال اتصال من نوع (نانو سيم)، يدعم سرعة نقل البيانات (HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A).شبكات الهاتف جيدة وتلتقط الشبكة بشكل جيد ومقبول.شاومي ريدمي نوت 9سعر شاومي ريدمي نوت 9 في السعوديةيدعم الاتصال الشبكي (واى-فاي) بترددات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac بالإضافة الى دعم الهوت سبوت لربط الهواتف الأخرى بالأنترنت.يدعم البلوتوث الاصدار 5.0, A2DP, LE الموفر للطاقة، دعم نظام تحديد المواقع والاتجاهات الـ GPS باكثر من اصدار وهم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.بشكل عام الهاتف يقدم تجربة اتصالات وتوصيل جيدة ومقبولة ولا تختلف عن اى هاتف اخر في نفس الفئة.Xiaomi Redmi Note 9 البطارية و الشحن:يتوفر جوال Xiaomi Redmi Note 9 ببطارية بسعة 5020 ميلي أمبير وطبعا هى سعة مميزة تكفي للاستخدام المكثف طوال اليوم.وسوف تعطيك إمكانية تشغيل الشاشة بشكل متواصل لمدة 9 ساعات وهو الأمر المميز نظرًا لحجم البطارية الكبير.الشحن السريع :بالإضافة الى دعم الشحن السريع بقوة 18 وات والتى ستمكنك من شحن الهاتف بالكامل في أكثر من ساعتين ونصف.وذلك يعود لحجم البطارية ومدى دعم المعالج للشحن السريع لأنه كان من المفترض أن يتم الشحن بشكل أسرع من ذلك الوقت.لكن البطارية بشكل عام ممتازة وتقدم عدد ساعات عمل للهاتف تكفيك طوال اليوم.مميزات Xiaomi Note 9:سعر الهاتف ممتاز في هذه الفئة السعرية وينافس بشكل قوي إن كنت تبحث عن هاتف يستخدم لمدة أطول طوال اليوم و بتصميم جيد.شاشة مقبولة في هذه الفئة السعرية وبها ميزة 450 شمعة سطوع وبها طبقة حماية ضد الخدوش وبدقة +FHD وهى من أهم المميزات في هذا الهاتف.يدعم تركيب كارت للذاكرة الخارجية دون الاستغناء عن شريحة الإتصال الثانية.بطارية بسعة عملاقة تكفي الاستخدام المكثف طوال اليوم.الكاميرا الخلفية جيدة بالنسبة لسعر الهاتف.تصميم الهاتف جيد ومقبول في الفئة السعرية.دعم الشحن السريع للبطارية.بصمة الاصبع سريعة وتستجيب بشكل سريع.يأتي مع أخر إصدارات الأندرويد 10.0يدعم مستشعر التحكم في الأجهزة المنزلية حيث يعمل كريموت كنترول.يدعم تقنية NFC.عيوب Xiaomi Redmi Note 9:لا يوجد لمبة إشعارات بالهاتف.المعالج ليس الأفضل في هذه الفئة السعرية وخاصة إن كنت تلعب العاب قوية.ياخذ وقت طويل في عملية الشحن أكثر من ساعتين ونصف.كاميرا السيلفي ليست جيدة وخاصة إن كنت تحب التصوير السيلفي.وزن الهاتف ثقيل وحجمه باليد كبير.سعر شاومي ريدمي نوت 9:2959 جنيه مصري (64 جيجابايت مع 3 جيجابايت رام).599 ريال سعودي (64 جيجابايت مع 3 جيجابايت رام).550 درهم اماراتي (64 جيجابايت مع 3 جيجابايت رام).45 دينار كويتي (64 جيجابايت مع 3 جيجابايت رام).