

OnePlus Buds Z: المراجعة والمميزات والعيوب OnePlus Buds Z: المراجعة والمميزات والعيوب

تعد OnePlus Buds Z أحدث مجموعة من سماعات الأذن اللاسلكية للشركة. وهي الاصدار الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية من OnePlus، بعد إطلاق OnePlus Buds قبل بضعة أشهر اليك اهم ما يميز ويعيب سماعة ون بلس الجديدة.



على عكس الاصدار الاول OnePlus Buds، فإن OnePlus Buds Z لها تصميم داخل الأذن إلى جانب تصنيف مقاومة الغبار والماء IP55. لديها أيضًا عمر بطارية مخفض يبلغ 5 ساعات من الاستخدام المتواصل، مقارنة بـ 7 ساعات من عمر البطارية في الإصدار الأول ون بلس بودز.



تعتبر OnePlus Buds Z أرخص من الإصدار الأول ون بلس بودز، مما يجعلها أكثر إثارة للاهتمام. وهي أيضًا واحدة من أرخص مجموعة من سماعات الأذن اللاسلكية في الأسواق من علامة تجارية كبيرة، وايضا تحتوي على مجموعة كاملة من الميزات.

في هذه المراجعة، سوف نكتشف مدى جودة أداء ون بلس بودز Z بالنسبة لسعرها. في جزء من المراجعة، ستجد أيضًا كيف يمكن قياس أدائها مقابل سماعات الجيل الأول OnePlus Buds الأغلى ثمناً، وفي أيها يجب أن تفكر في الشراء.تصميم OnePlus Buds Z:تتميز سماعات الأذن OnePlus Buds Z بتصميم OnePlus المميز الذي استخدمته الشركة في جميع منتجاتها الصوتية اللاسلكية منذ OnePlus Bullets Wireless 2.وهذا يتضمن شكلًا مستطيلًا يضم ساق طويله بلوحة خلفية دائرية كبيرة ومسطحة مع قرص مضغوط، الساق الطويلة التي تبرز في الجزء السفلي تضم البطارية والهوائي والإلكترونيات الأخرى.تستخدم سماعات ون بلس بودز Z أطراف أذن من السيليكون، وهي مريحة ولكنها ليست فخمة. بجانب طرف الأذن توجد جهات التوصيل التي تشحن سماعات الأذن عندما تكون داخل العلبة، وأيضًا ما يشبه منفذ الضغط.المنطقة المحيطة بطرف الأذن حساسة للمس وتستخدم لتحديد متى تكون سماعات الأذن داخل أذنيك.هذا بديل أقل دقة وأكثر عرضة للخطأ لاستخدام مستشعر القرب البصري.بشكل عام، تعتبر سماعات ون بلس بودز Z مصممة بشكل جيد.كما أنها حاصلة على تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعلها آمنة للاستخدام أثناء هطول الأمطار الخفيفة أو عند التعرق أثناء التدريبات.تصميم علبة OnePlus Buds Z:على الرغم من حقيقة أن سماعات الأذن بها سيقان، إلا أن العلبة لها تصميم أفقي بدلاً من تصميم عمودي، فإن الحقيبة لها بصمة صغيرة بشكل مثير للإعجاب.تصميم علبة OnePlus Buds Zتصميم علبة ون بلس بودز Zمن الخارج، العلبة مصنوعة من البلاستيك المتين. يوجد في المقدمة لمبة LED تضيء باللون الأحمر عند شحن العلبة والأخضر عندما يكون ممتلئًا. يوجد في الخلف منفذ USB-C مع زر للإقران. لا توجد ميزة الشحن اللاسلكي في هذه الحقيبة.عند فتح الغطاء، ستجد سماعات الأذن موضوعة بطريقة غريبة نوعًا ما.راحة عند الإستخدامتعد سماعة ون بلس بودز Z زوجًا مريحًا من سماعات الأذن.سماعات الأذن خفيفة للغاية وتصميم داخل الأذن لا يضغط كثيرًا على أذنيك.يمكنك ارتدائها إلى حد كبير طوال مدة عمر البطارية دون أي تعب أو إزعاج.كما أن سماعات الأذن لا تبرز كثيرًا من جانب رأسك، وهذا ليس بالامر المزعج.تطبيق التشغيل والمميزات:تعمل OnePlus Buds Z مع تطبيقين مختلفين على Android، أحدهما لهواتف OnePlus والآخر لبقية الهواتف الأخرى.بالنسبة لهاتف OnePlus، سوف تحصل على تطبيق يسمى OnePlus Buds.لا يظهر هذا التطبيق حقًا إلا إذا كان لديك OnePlus Buds أو OnePlus Buds Z متصلاً بهاتفك وحتى ذلك الحين لا تظهر واجهة المستخدم إلا في إعدادات Bluetooth عندما تذهب لها.المهام التي يقوم بها تطبيق OnePlus Buds:سيعرض لك التطبيق عمر بطارية سماعات الأذنتغيير إيماءات اللمس.تغيير برنامج الترميز (AAC أو SBC).تبديل ملفات تعريف Bluetooth.تحديث البرنامج الثابت.ميزة “العثور على الجهاز” التي تتيح لك رؤية آخر موقع معروف له باستخدام تطبيق “العثور على جهازي” من Google وكذلك جعله يرن في حالة ضياعه في مكان قريب منك.إذا كان لديك هاتف أندرويد لا ينتمي إلى شركة OnePlus، فيمكنك تثبيت تطبيق HeyMelody، الذي يدعم منتجات الصوت Oppo و OnePlus Bluetooth.مثل تطبيق OnePlus Buds، سيتيح لك ذلك تغيير إيماءات النقر المزدوج وأيضًا تحديث البرامج الثابتة لسماعات الأذن من أي هاتف Android آخر.بالنسبة لنظام iOS، لا يوجد تطبيق يمكنك استخدامه على هذا النظام الأساسي للوصول إلى أي من الميزات أو تحديث البرنامج الثابت.لا تزال سماعات الأذن تعمل ويمكنك استخدام إيماءاتها، والتي سيتم تعيينها على الإعدادات الافتراضية.لن يبلغ نظام iOS أيضًا عن عمر البطارية لسماعات الأذن الفردية أو العلبة ولكن فقط نسبة مئوية واحدة لكل من سماعات الأذن.هذا يحد من وظائفها مقارنة بنظام Android ولكنها لا تزال تعمل بشكل جيد في الغالب ويمكن استخدامها بشكل مثالي.أداء سماعات ون بلس بودز Z:1 – جودة الصوت:تتمتع سماعات ون بلس بودز Z بجودة صوت جيدة بالنسبة للسعر. لديها صوت رائع.يمكن تعيين إعدادات الصوت في خاصية Dolby Atmos على هواتف OnePlus بالاخص لإنشاء صوت أوسع وأكثر ثلاثية الأبعاد.2 – الميكروفون:أداء الميكروفون على ون بلس Buds Z مناسب.كان أداؤها جيدًا في اختبار الصوت المسجل وأثناء المكالمات الصوتية الفعلية، لم تواجه سماعة الرأس أي مشكلة في نقل الصوت إلى الطرف الآخر.بالنسبة لمكالمات الصوت والفيديو الأساسية، فإن أداء الميكروفون مقبول.3 – البطارية:تتمتع سماعات OnePlus Buds Z بعمر بطارية يبلغ 5 ساعات من الاستخدام المتواصل.في الاختبار استمرت سماعات ون بلس بودز Z لما يزيد قليلاً عن 4 ساعات باستمرار في كل مرة حتى يتم إفراغ العلبة من الشحن.مما أدى إلى الاستخدام الى ما يزيد قليلاً عن 16.5 ساعة من إجمالي عمر البطارية.المقارنة مع الجيل الأول OnePlus Buds:تم إطلاق OnePlus Buds Z قبل بضعة أشهر فقط، كمنتج، فهي مصنوعة جيدًا بجودة بناء جيدة وصوت وعمر بطارية.أما عن ون بلس بودز الجيل الأول يجب الآن مقارنتها مع الإصدار الأحدث ون بلس Z، الذي يقوم بمعظم هذه الأشياء وهو أرخص (50 دولارًا).فيما يتعلق بالتصميم:يعود الأمر إلى تفضيلك الشخصي سواء كنت تحب تصميم نمط داخل الأذن لـ OnePlus Buds Z أو تصميم سماعة الأذن القياسية على غرار AirPods من ابل مثل ون بلس بودز.تتمتع ون بلس Z أيضًا بتصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء بينما تم تصنيف ون بلس بودز الجيل الاول لـ IPX4 فقط. هذا يجعل OnePlus Buds Z أكثر متانة.من حيث الميزات والبرامج:كل من OnePlus Buds Z و OnePlus Buds متطابقان. يستخدم كلاهما أيضًا تطبيق OnePlus Buds / HeyMelody.بالنسبة لجودة الصوت:فإن سماعات ون بلس بودز، تبدو أفضل بشكل عام، كلاهما يحتوي على صوت جهير عميق.تتمتع سماعات OnePlus Buds بعمر بطارية أفضل، والذي غالبًا ما يصل إلى 6 ساعات من الاستخدام المتواصل.بالرغم من أن سماعات OnePlus Buds Z تحتوي على بطارية أكبر على الورق، سواء داخل العلبة أو سماعات الأذن نفسها.لكن ون بلس بودز الاصدار الاول لا تزال تعمل لمدة أطول من الاصدار الأحدث.مميزات سماعات OnePlus Buds Z:تصميم جيد جدا.خامات تصنيع ممتازة.جودة صوت مميزة.تأتي مع تصنيف IP55 لمقاومة الماء.عيوب ون بلس بودز Z:طريقة وضع السماعات داخل علبة الشحن ليست جيدة.لا يوجد تطبيق التحكم في السماعة لهواتف آبل وأندرويد من ون بلس وإنما لهاتف ون بلس فقط ويمكن الاستعانة بتطبيقات خارجية.لا يوجد بها تحكم في مستوى الصوت من السماعة.الخلاصة:يبلغ سعر سماعات OnePlus Buds Z ما يعادل 50 دولار أمريكي، وهو سعر ممتاز.يمكن القول أنك سوف تحصل على أكثر من قيمة أموالك.جودة الصوت.عمر البطارية جيد.مريحة اثناء الاستعمال.جودة البناء والخامات المستخدمة حيث ستشعر بجودة خاماتها مثل سماعات Apple AirPods



