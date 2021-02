مراجعة iPhone 12 mini مراجعة iPhone 12 mini

في عالم تمتلك فيه جميع الهواتف الذكية تقريبًا شاشات بحجم 6 بوصات أو أكبر، يبرز آيفون 12 ميني الجديد بمقاس شاشة 5.4 بوصة. حتى مع إطلاق iPhone 12 Pro Max بأكبر شاشة على الإطلاق في هواتف Apple، فإن الشركة توازن الأمور مع هذا الإصدار الصغير.



حيث إنه يستهدف بشكل أساسي الأشخاص الذين كانوا يحتفظون بأجهزة iPhone 5 أو 6 الأقدم الخاصة بهم لأنهم يحبون الحجم الصغير والمناسب لهم، ولكنه قد يحل مشكلة لم تدركها حتى.





أطلقت شركة آبل iPhone 12 mini في شهر أكتوبر الماضي بجانب ثلاثة اصدارات اخرى وهم iPhone 12 – iPhone 12 Pro – iPhone 12 Pro Max، وهو أعلى من سعر إطلاق iPhone 11 الاصدار الماضي.

تعرف معنا على مراجعة iPhone 12 mini الكاملة لكي تسهل عليك الاختيار بين اصدارات الايفون الجديدة.على ماذا تحصل مع iPhone 12 mini؟إذا كنت تتوقع إصدارًا “خفيفًا” أقل تكلفة من iPhone 12 مع أداء أقل وميزات منخفضة، فإن iPhone 12 Mini ليس كذلك.أبل حافظت إلى حد كبير ميزة التوازن مع جميع أفراد عائلة آيفون 12 الجديدة، والتي تغطي كل شيء تقريبا من حيث المعالج و جودة الشاشة و الكاميرا ذات القدرات الاستثنائية.تقريبا لا توجد أي تنازلات، باستثناء بعض التطورات في الإصدارات الأكبر والمنطقية بناء على سعر كل اصدار. تابع معنا مراجعة iPhone 12 miniشاشة:بالرغم من كون الشاشة تعد أصغر حجمًا بقياس 5.4 بوصة، وبدقة تبلغ 1080 × 2340 بيكسل، إلا أن الشاشة لا تزال من نوع OLED المميز ومازالت تدعم ردود الفعل اللمسية.وخاصية HDR، ومجموعة ألوان DCI-P3 الواسعة، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 1200 شمعة سطوع لزيادة سطوع الشاشة.تسمي Apple هذه الشاشة “Super Retina XDR” وهي في الواقع أكثر وضوحًا في عدد البيكسل حيث تأتي مع كثافة بيكسلات 476 بيكسل لكل بوصة.وهي أكبر من تلك الموجودة في الإصدار “iPhone 12″، التي تأتي بكثافة بيكسلات 460 بيكسل / البوصة.كاميرات مميزة:يمكنك أيضًا الحصول على نفس الكاميرات ذات الزاوية العريضة بدقة 12 ميجابيكسل والكاميرا ذو زاوية التصوير العريضة للغاية في الجهة الخلفية.وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابيكسل التي تحصل عليها مع هاتف iPhone 12 الأكبر حجمًا.يمكنك تسجيل الفيديو باستخدام تقنية Dolby Vision HDR، تنطبق جميع مميزات الكاميرا التي تفتخر بها Apple بالتساوي على كل من iPhone 12 mini و iPhone 12.المعالج:يأتي آيفون 12 ميني بمعالج A14 Bionic بتقنية 5 نانومتر وهو المعالج الأحدث والأقوى من شركة Apple،أيضا يحتوي على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (الرامات). مع خيارات التخزين الداخلي التالية:64 جيجابايت128 جيجابايت256 جيجابايت.يتميز iPhone 12 Mini بمواد تصنيع متميزة للغاية حيث يحتوى على إطارات مصنوعة من الألومنيوم “المستخدمة في مجال الطيران والفضاء” بالإضافة إلى مادة “السيراميك” الجديدة من آبل في الأمام على الشاشة والزجاج المقاوم للخدش في الجهة الخلفية.الهاتف يأتي مع تصنيف IP68 ويعمل مع أجهزة الشحن المغناطيسية MagSafe الجديدة من Apple.اتصالات:يعمل جوال آيفون 12 ميني بشريحة اتصال واحدة من نوع (Nano-SIM) وشريحة واحدة من نوع (eSIM) شريحة الكترونية، مع دعم شبكات الـ 5G.يتميز أيضًا بـ Bluetooth 5 و Wi-Fi 6 مزدوج النطاق و GPS و NFC و Ultra Wideband.بطارية:iPhone 12 mini به بطارية صغيرة بسعة 2227 مللي أمبير. يقتصر الشحن اللاسلكي على 12 وات.كما يمكن أن نقول إن iPhone 12 mini هو تقريبًا نفس هاتف iPhone 12 تماما، لكن في شكل أصغر.شاشة iPhone 12 miniالشاشة حادة بشكل لا يصدق، مع دقة أعلى وكثافة بكسل أعلى من شاشة iPhone 11.أبل قد انتقلت إلى استخدام شاشات OLED التي تحتوي على ألوان نابضة بالحياة ومتباينة بشكل ممتاز للغاية.تسمح ميزة True Tone من Apple للشاشة بتعديل نفسها بناءً على الإضاءة المحيطة.للأسف، لا يوجد وضع الشاشة دائمة التشغيل (Always on Display) عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد.لا يوجد أيضًا على معدل تحديث للشاشة مرتفع، وهو متوفر بشكل ممتاز في هواتف Android المتميزة.تدعي شركة Apple أن مادة Ceramic Shield الجديدة الخاصة بها مقاومة للضرر بأربعة أضعاف في حالة إسقاط جهاز iPhone الخاص.لكن للأسف، الشاشة ليست أقل عرضة للخدوش، لذلك قد ترغب في التفكير في واقي شاشة لاصق (اسكرينه).الصوت في iPhone 12 mini:جودة الصوت في هاتف آيفون 12 ميني تستحق الذكر في هذه المراجعة.الصوت في جهاز iPhone 12 mini مرتفعًا جدًا، كما أن الهاتف يأتي مع سماعات مكبرة ستيريو مع سماعة الأذن ومكبر الصوت الرئيسي للهاتف.الصوت ممتاز للغاية ومجسم ونقي بشكل اكثر من ممتاز.لكن بالمقارنة مع iPhone 12 الإصدار الأكبر، هناك بالتأكيد انخفاض في وجود الصوت وجودته ولكن لن يتأثر كثيرا.بطارية و شحن iPhone 12 miniجهاز iPhone 12 mini يمكن أن يستمر ليوم كامل تقريبًا إذا كنت أستخدم الكاميرات كثيرًا، ولعب الألعاب لمدة ساعة تقريبًا، وتشغيل بعض الموسيقى، وتصفح الانترنت بين الحين والآخر.استمر اختبار تشغيل الفيديو عالي الدقة لمدة 14 ساعة و 11 دقيقة، وهذا ليس سيئًا ولكنه بالتأكيد أقل من متوسط ​​اليوم.سترغب بالتأكيد في شحن هذا الهاتف طوال الليل كل يوم حيث لن تستمر البطارية في العمل لأكثر من يوم واحد على حسب طبيعة استخدامك.إن كنت تود الحصول على تجربة الشحن اللاسلكي، يمكنك أن تقرأ عن طريقة استخدام شاحن MagSafe من Apple من هنا.ربما يكون قرار Apple بالتوقف عن تضمين شاحن مع أجهزة iPhone الخاصة بها أمرًا مفهومًا.ولكن لكي تستفيد من الشحن اللاسلكي السريع بقوة 20W.يجب عليك شراء الشاحن السريع.أداء iPhone 12 mini مع الألعاب:مع لعب بعض الألعاب ليس هناك شك في أن جهاز iPhone 12 mini يصبح دافئًا بشكل ملحوظ عند تشغيل ألعاب ثقيلة لفترة من الوقت.لم يتعرض الهاتف للتهنيج أو أصبح غير قادر على الأداء بسلاسة في أي وقت مع الاستخدام العادي، بما في ذلك الألعاب الثقيلة مثل Asphalt 9: Legends و Call of Duty Mobile.كاميرات آيفون 12 مينيالكاميرتين الخلفيتين والكاميرا الأمامية (السيلفي) في iPhone 12 mini هي نفسها تمامًا مثل مثل الموجودة في الإصدار iPhone 12 الأكبر.وفي الواقع تحصل أيضًا على نفس المميزات والإمكانيات التي تحصل عليها مع iPhone 12 Pro.تحتوي كل واحدة على نفس دقة 12 ميجابيكسل، لكن الكاميرا العريضة الأولية بها فتحة f/1.6 بينما تتميز الكاميرا الواسعة للغاية بفتحة f/2.4.الجديد مع هذا الجيل هو دعم الوضع الليلي و Deep Fusion عبر جميع الكاميرات.وتسجيل فيديو Dolby Vision HDR بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية، و Smart HDR 3.تعمل ميزة Deep Fusion عن طريق التقاط العديد من المستقبلات الضوئية ودمجها في لقطة واحدة لزيادة التفاصيل والتباين، خاصة في الإضاءة المنخفضة.لا توجد فلاتر تجميل، على الرغم من إمكانية تطبيق بعض الذكاء لجعل الصور تبدو أفضل.كان جهاز iPhone 12 mini في أفضل حالاته عند التقاط الصور المقربة، مع عمق مجال رائع وأهداف تصوير واضحة جدا والتفاصيل غالبًا ما تكون دقيقة بشكل مدهش.تقوم الكاميرا ذات الزاوية العريضة بأخذ صور واضحة للغاية، والتشويه ضئيل للغاية.التصوير الليلي هو الشيء الذي يتفوق فيه iPhone 12 mini حقًا. حيث يمكن أن يوفر الوضع الليلي بعض النتائج الرائعة.كما أن القدرة على استخدامه مع الكاميرا ذات الزاوية الواسعة والكاميرات الأمامية مرضية للغاية.يمكن لجهاز iPhone 12 mini التقاط تفاصيل واضحة بشكل مرضي جدا حتى مع الإضاءة الداخلية الضعيفة، تبدو بعض لقطات الوضع الليلي وكأنك التقطها في النهار.وهذا ينطبق أيضًا على الكاميرا ذات الزاوية العريضة.تصوير الفيديو في آيفون 12 مينيالفيديو ممتاز جدا سواء في النهار أو في الليل. حيث عند البدء في التصوير يبدأ تشغيل خاصية HDR تلقائيًا، تكون الحركة سلسة للغاية بدقة 4K و 1080 بيكسل.على الرغم من وجود اختلاف ملحوظ في التثبيت عند التبديل بين الكاميرا الأساسية والكاميرا الواسعة للغاية.لا يوجد تشويه على الإطلاق، حتى عند التسجيل أثناء المشي ليلاً.كانت مقاطع الفيديو منخفضة الإضاءة استثنائية أيضًا، يصل التقاط الفيديو بالحركة البطيئة إلى 240 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بيكسل، وهي واضحة تمامًا مثل الفيديو العادي.يوفر نظام iOS الكثير من أدوات التحرير، ويمكنك تحديد مقدار تشغيل كل مقطع بالسرعة العادية ومتى يجب أن يبدأ تأثير الحركة البطيئة.الكاميرا الأمامية جيدة مثل الكاميرا الخلفية.تتمتع صور السيلفي بتفاصيل ممتازة حتى في الإضاءة الضعيفة.يستخدم الوضع الرأسي نفس مجموعة المستشعرات ثلاثية الأبعاد مثل Face ID. يبدأ الوضع الليلي تلقائيًا عند الحاجة.الخلاصةيوفر iPhone 12 mini الجديد مكونات ومميزات متطورة بما في ذلك شاشة OLED ممتازة.وكاميرات رائعة و معالج A14 Bionic الرائدة من ابل والمتوفر حتى في أكبر نسخة iPhone 12 Pro Max.لن تفقد أي شيء كبير إذا اخترت iPhone 12 mini على شقيقه الأكبر، ستحصل على نفس جودة البناء وتصنيف IP68.في الواقع، هناك تقارب كبير مع هاتف iPhone 12 Pro الأكثر تكلفة.عمر البطارية ليس بالأمر الجيد.أيضا الشاشة ومكبرات الصوت ليست جذابة عند مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب نظرا لصغر حجم الشاشة.إذا بدت هذه كعوامل ستؤثر عليك حتى بعد بضع سنوات، فقد يكون من المفيد الذهاب إلى النسخ الأكبر من ايفون 12 ميني.بصراحة، أعتقد أن الكثير من الناس سيكونون بخير مع كل هذا مع الأخذ في الاعتبار الراحة وسهولة الاستخدام والتجربة الرائدة التي يقدمها iPhone 12 mini كهاتف يومي.ستكون هذه ترقية ممتازة لأي شخص لا يزال يستخدم جهاز iPhone 6s.