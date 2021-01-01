مواصفات وأسعار هاتف Motorola Moto G30

أعلنت اليوم شركة موتورولا عن أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة وهو الهاتف Moto G30 الذي يركز على تجربة كاميرا قوية وعمر بطارية طويل بالإضافة إلى سعر جيد للغاية مقارنة بالمواصفات التي يأتي بها، وخلال هذا المقال الجديد سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto G30.
المواصفات الرئيسية للهاتف
تم تصميم هاتف Moto G30 حول شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى أنه يضم معالجا ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 662 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 أو 6 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت كما أنه يعمل بنظام Android 11 مع أحدث واجهة مستخدم من Motorola.
سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto G30
وبخصوص الكاميرات فيحتوي هذا الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل بالإضافة إلى 4 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا الفائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارا في الثانية.
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