سامسونج تقترب من إصدار جهازي لابتوب Galaxy Book Pro بشاشة أوليد ودعم لقلمها الإلكتروني

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صورة الخبر: سامسونج تقترب من إصدار جهازي لابتوب Galaxy Book Pro بشاشة أوليد ودعم لقلمها الإلكتروني
سامسونج تقترب من إصدار جهازي لابتوب Galaxy Book Pro بشاشة أوليد ودعم لقلمها الإلكتروني

تقترب شركة سامسونج Samsung من إصدار جهازي لابتوب جديدين، هما Galaxy Book Pro وGalaxy Book Pro 360، واللذين يصدران بشاشات أوليد OLED ودعم للقلم الإلكتروني من سامسونج S Pen.

وسيدعم لابتوب Galaxy Book Pro 360 الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، كما سيكون من نوع أجهزة 2 في 1، حيث تتصل شاشته بمفصل 360 درجة، لكي يتحول إلى جهاز لوحي (تابلت).

ويعتقد أن الأجهزة الجديدة ستصدر بمعالجات إنتل Intel Core i5 وi7، وستكون شاشاتها بقياس 13,3 و15,6 بوصة، وأنه من غير المرجح أن تستخدم سامسونج شاشات أوليد OLED بقياس 14 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز، والتي سيبدأ إنتاجها على نطاق واسع الشهر المقبل.

يذكر أن سامسونج تستعد لإصدار قلمها الإلكتروني الجديد S Pen Pro في وقت لاحق من العام الجاري، والذ سيدعم تقنية البلوتوث والإيماءات، كما ستصدر سامسونج المزيد من الأجهزة الداعمة لقلمها الإلكتروني.

المصدر: مشبك

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