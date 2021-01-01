

آيفون 2021 ربما يأتي مع شاشة بتحديث 120 هرتز وعدسة فائقة الاتساع آيفون 2021 ربما يأتي مع شاشة بتحديث 120 هرتز وعدسة فائقة الاتساع

بدأت التقارير والتسريبات حول هواتف آيفون 2021 تظهر كما تعودنا مع كل عام، وقد ذكرت أحدث التقارير أن شركة آبل ستضيف ميزات لطالما انتظرها المستخدمين لاسيما وأنها تتوفر على هواتف أندرويد منذ مدة.



ووفقًا للتسريبات، فإن آيفون القادم سيأتي مع شاشة بتحديث 120 هرتز من نوع OLED وبتقنية LTPO التي تطورها آبل بنفسها.



وتعمل تقنية LTPO على تقليل استهلاك البطارية، وبالتالي تتيح إضافة ميزات أخرى مثل ميزة Always On Display أو الشاشة الدائمة.

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وكانت آبل قد قدمت تقنية LTPO على ساعاتها الذكية منذ الجيل الرابع، وصنعتها في ذلك الوقت شركة إل جي الكورية.على نفس الجانب، فإن هواتف آيفون 2021 ربما تأتي بكاميرات مع عدسات فائقة الاتساع لتضيف بذلك المزيد من الخيارات للمستخدمين لالتقاط المشاهد العريضة، كما أن الكاميرا من المنتظر أن تحمل مستشعر إضاءة محسن يساعد في التقاط صور أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة مقارنة مع نسخ العام الماضي 2020.كذلك ذكرت التقارير بأن هواتف هذا العام ربما تأتي مع تقنية الشحن اللاسلكية MagSafe بمغناطيسات أقوى للقاعدة وسرعة شحن أكبر.أما بخصوص التصميم فمن المتوقع تشابهه بتصميم النسخ الحالية، لكن ربما مع تغيرات طفيفة على النتوء بأعلى الشاشة لتكون أصغير.وبينما تخلت معظم شركات الهواتف عن النتوء الموجود بأعلى الشاشة بهواتفها الرائدة، يبدو بأن آبل مصممة على إبقاءها بآيفون 2021.