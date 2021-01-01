

مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy F62 مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy F62

كما كان مقررا بالفعل قامت اليوم شركة سامسونج بالإعلان رسميا عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة F تحت مسمى Samsung Galaxy F62 ويأتي مع مواصفات رائعة للغاية وسعر جيد مقارنة بالمواصفات حيث يأتي مع بطارية ضخمة تبلغ 7000 مللي أمبير مما يجعله الجهاز الثاني من الشركة الذي يمتلك بطارية بهذا الحجم بعد Galaxy M51 بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل ومعالج جيد في تشغيل الألعاب الثقيلة، وخلال هذا المقال الجديد سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Galaxy F62.



المواصفات الرئيسية للهاتف

تم تصميم الهاتف Samsung Galaxy F62 حول شاشة AMOLED Plus بتصميم Infinity‑O وبحجم 6.7 بوصة وبدقة FHD + وتحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل بالإضافة إلى 4 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل للمستشعر الرئيسي وبدقة 12 ميجا بكسل للمستشعر فائق السرعة، وبدقة 5 ميجا بكسل للمستشعرين الماكرو والمسؤول عن استشعار معلومات العمق.



الهاتف Samsung Galaxy F62

يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Exynos 9825 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1 بالإضافة إلى أنه سيتوفر للشراء بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.

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أما بالنسبة للبطارية فتعتبر هي الأبرز في الهاتف Galaxy F62 الجديد حيث يأتي مع بطارية بسعة 7000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط.سعر الهاتف Samsung Galaxy F62الهاتف Galaxy F62 سيباع بشكل رسمي ابتداء من يوم 22 فبراير بسعر 330 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.وبسعر 358 دولارا للإصدار الذي يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.