

سعر ومواصفات Ulefone Note 10 سعر ومواصفات Ulefone Note 10

Ulefone من الشركات الحديثة في عالم الهواتف الذكية حيث تطلق هواتف بمواصفات جيدة وأسعار رخيصة في متناول الجميع ومع بداية العام الجاري قامت بإطلاق أكثر من هاتف بما في ذلك الهاتف Ulefone Note 11P الذي تحدثنا عنه في مقال سابق، والهاتف Ulefone Note 10 الذي سنتحدث عنه في مقال اليوم حيث سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Note 10.



مواصفات Ulefone Note 10

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن هذا الهاتف الجديد 21 يناير 2021 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق في نفس اليوم.



الشبكة: الهاتف Ulefone Note 10 يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحة Nano-SIM وشريحة Micro-SIM معا (الشريحتان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي هذا الهاتف بأبعاد الارتفاع 165.2 × العرض 76.7 وبسمك 9.7 ملم، وبوزن ثقيل نسبيا يصل إلى 203 جرامات.الشاشة: Ulefone Note 10 يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.52 بوصة وبجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل.الكاميرا الخلفية: الهاتف الجديد من Ulefone يأتي مع 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 والكاميرا الثانية عبارة عن كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 5 ميجا بكسل أما الكاميرا الثالثة فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، والهاتف Ulefone Note 10 يأتي كذلك مع فلاش LED في الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0.المعالج: يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc SC9863A المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة IMG8322.اقرأ أيضا تعرف على أهم مميزات هاتف Xiaomi Mi A1نظام التشغيل: هاتف Ulefone Note 10 يعمل بنظام Android 11 Go edition مع أحدث واجهة مستخدم من Ulefone.الذاكرة: يأتي هذا الهاتف مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 2 جيجا رام والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (فتحة مخصصة).البطارية: هذا الهاتف الجديد يضم بطارية كبيرة جدا من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5500 ملي أمبير مع شاحن عادي بقوة 10 واط ويتم شحن البطارية من خلال منفذ microUSB القديم.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مثبتا على الواجهة الخلفية ويدعم ميزة Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مستشعر التسارع والتقارب.مميزات الهاتفبطارية كبيرة جدا مقارنة بسعره، تصمد لفترة طويلة من الاستخدام.يتيح لك إمكانية تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.المعالج جيد في الاستخدامات العادية وتصفح الإنترنت.الشاشة كبيرة وتأتي بدقة HD+.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويدعم أيضا مكبر الصوتعيوب الهاتفالكاميرات غير جيدة في التصوير الليلي ولكنها ما زالت تقدم أداء مقبولا في التصوير العادي مع دعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل.الذاكرة الداخلية صغيرة ولكن يمكن توسيعها حتى 256 جيجا بايت.معالج الرسوميات ليس الأفضل.معرض للتبصيم والاتساخ بسهولة بسبب قدومه من البلاستيك اللامع.سعر الهاتف Ulefone Note 10سعر الهاتف Ulefone Note 10 يبلغ حوالي 145 دولارا أمريكيا ما يعادل 2270 جنيها مصريا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 32 جيجا بايت مع 2 جيجا رام.