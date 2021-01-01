كشفت تسريبات صحفية عن معلومات جديدة بشأن هاتف "آيفون" القابل للطي، الذي تجهزه شركة "أبل" الأمريكية.
وأوضحت التسريبات التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص المواصفات التي يتوقع أن يظهر عليها هاتف "آيفون" القابل للطي، والموعد المتوقع إطلاقه فيه.
ونقل التقرير عن مصادر داخل "أبل" أن هاتف "آيفون" القابل للطي تطوره الشركة الأمريكية منذ عام 2017، وستدعمه بقلم ذكي فريد من نوعه.
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التعليقات على تسريبات تكشف معلومات جديدة عن "آيفون" القابل للطي... المواصفات وموعد إطلاقه
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