

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Samsung Galaxy A72 4G تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Samsung Galaxy A72 4G

بعد أن تم التأكيد أن الهاتف Samsung Galaxy A72 القادم من شركة سامسونج سيصل بإصدار 4G وإصدار يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ظهر اليوم تسريب جديد من المدونة الألمانية WinFuture يكشف لنا عن المواصفات الكاملة للهاتف Galaxy A72 4G، وخلال السطور القادمة سنتعرف على مواصفات الهاتف بالتفصيل.



مواصفات Galaxy A72 4G

سيصل هذا الهاتف القادم مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة وبجودة FullHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز والشاشة تحتوي على ثقب صغير في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل، وسيكون هناك 4 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 12 ميجا بكسل للكاميرا فائقة السرعة وبدقة 5 ميجا بكسل للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، ولكن هناك تقرير آخر أن الهاتف سيضم كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجا بكسل (تكبير 2x) بدلا من الكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق.



وبالنسبة للمعالج فسيأتي Galaxy A72 4G مع معالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 720G SoC وسيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.0 وسيتوفر منه إصداران على مستوى الذاكرة الإصدار الأول سيضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني سيضم 8 جيجا رام مع 256 جيجا بايت قابلة للتوسيع من خلال منفذ microSD.

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ووفقا لهذا التسريب أيضا فإن الهاتف Samsung Galaxy A72 4G سيضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير يتم شحنها من خلال منفذ USB‑C ولم نحصل على قوة الشحن السريع ولكن FCC كانت قد أكدت أنه سيدعم الشحن السريع بقوة 25 واط وعلاوة على ذلك فإنه سيدعم خاصية مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP67.سعر الهاتف Samsung Galaxy A72 4Gيقول هذا التسريب إن سعر الهاتف Galaxy A72 4G سيبدأ من 449 يورو في أوروبا.