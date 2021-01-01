تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Samsung Galaxy A72 4G

بعد أن تم التأكيد أن الهاتف Samsung Galaxy A72 القادم من شركة سامسونج سيصل بإصدار 4G وإصدار يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ظهر اليوم تسريب جديد من المدونة الألمانية WinFuture يكشف لنا عن المواصفات الكاملة للهاتف Galaxy A72 4G، وخلال السطور القادمة سنتعرف على مواصفات الهاتف بالتفصيل.
مواصفات Galaxy A72 4G
سيصل هذا الهاتف القادم مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة وبجودة FullHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز والشاشة تحتوي على ثقب صغير في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل، وسيكون هناك 4 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 12 ميجا بكسل للكاميرا فائقة السرعة وبدقة 5 ميجا بكسل للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، ولكن هناك تقرير آخر أن الهاتف سيضم كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجا بكسل (تكبير 2x) بدلا من الكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق.
وبالنسبة للمعالج فسيأتي Galaxy A72 4G مع معالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 720G SoC وسيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.0 وسيتوفر منه إصداران على مستوى الذاكرة الإصدار الأول سيضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني سيضم 8 جيجا رام مع 256 جيجا بايت قابلة للتوسيع من خلال منفذ microSD.
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