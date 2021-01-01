قائمة هواتف سامسونج في مصر التي ستحصل على تحديث اندرويد 11
بعد تحديث One UI 3.0 المستند إلى نظام Android 11 لسلسلة Samsung Galaxy Note20 و Samsung Galaxy S20، طرحت Samsung الآن تحديثًا مستقرًا لموبايل Galaxy Note10 و +Note10 في أوروبا. يمكن لمستخدمي Note10 بالأخص في المانيا الآن تحديث هواتفهم إلى أحدث البرامج الثابتة التي تحمل رقم الإصدار N97xFXXU6ETLL وأيضًا جلب تصحيح الأمان لشهر ديسمبر.
يأتي هذا التحديث بالفعل قبل شهر من الموعد المحدد وفقًا لخارطة طريق سابقة لـ One UI 3.0.
يتم نشر التحديث الجديد حاليًا في ألمانيا ولكن من المتوقع أن يشق طريقه إلى المزيد من المناطق في الأيام المقبلة.
يمكنك أن تتوقع العثور على جميع ميزات One UI 3 و Android 11 المعتادة بما في ذلك فقاعات الدردشة وقسم المحادثات الجديد في ظل الإشعارات والأذونات لمرة واحدة والتحسينات على لوحة مفاتيح Samsung.
وفي مصر قامت سامسونج بنشر خريطة التحديثات الجديدة وأسماء الموبايلات التي سوف تحصل على تحديثات سامسونج الجديدة لنظام اندرويد 11 مع واجهة One UI 3.0 بالتاريخ، وقد يمكن أن تصل التحديثات بشكل اسرع مما هو معلن.
إليك قائمة هواتف سامسونج في مصر التي ستحصل على تحديث اندرويد 11 وواجهة سامسونج الجديدة:
ديسمبر 2020
جالكسي S20
جالكسي +S20
جالكسي S20 ألترا
يناير 2021
جالكسي S10
جالكسي +S10
جالكسي نوت 10
جالكسي +Note10
جالكسي S10 لايت
هاتف Galaxy Z Flip
جالكسي Z فولد 2
جالكسي نوت 20
جالكسي نوت 20 ألترا
فبراير 2021
جالكسي فولد
مارس 2021
جالكسي ام 30 اس
جالكسي A51
جالكسي نوت 10 لايت
جالكسي ام 31
جالكسي ام 21
جالكسي تاب S7
أبريل 2021
جالكسي ايه 50
جالكسي ام 51
مايو 2021
جالكسي ايه 70
جالكسي ايه 80
جالكسي تاب S6
جالكسي A71
جالكسي A31
جالكسي ايه 21 اس
جالكسي تاب S6 لايت
يونيو 2021
جالكسي تاب A
جالكسي A01
جالكسي A01 كور
جالكسي A11
جالكسي M11
يوليو 2021
جالكسي A30
جالكسي تاب S5e
أغسطس 2021
جالكسي A10
جالكسي A10s
جالكسي A20
جالكسي A20s
جالكسي A30s
Galaxy Tab A 10.1.1 تحديث
جالكسي تاب أكتيف برو
سبتمبر 2021
(Galaxy Tab A 8 (2019
قد يتم إرسال التحديثات من سامسونج بشكل اسرع مما هو متوقع كما حدث مع هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس في المانيا حيث تم إرسال التحديث قبل موعده بشهر كامل مما يعنى انه يمكن الحصول على التحديثات الجديدة من سامسونج بشكل اسرع من خارطة الطريق المعلنة من سامسونج.
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