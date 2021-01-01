

قائمة هواتف سامسونج في مصر التي ستحصل على تحديث اندرويد 11 قائمة هواتف سامسونج في مصر التي ستحصل على تحديث اندرويد 11

بعد تحديث One UI 3.0 المستند إلى نظام Android 11 لسلسلة Samsung Galaxy Note20 و Samsung Galaxy S20، طرحت Samsung الآن تحديثًا مستقرًا لموبايل Galaxy Note10 و +Note10 في أوروبا. يمكن لمستخدمي Note10 بالأخص في المانيا الآن تحديث هواتفهم إلى أحدث البرامج الثابتة التي تحمل رقم الإصدار N97xFXXU6ETLL وأيضًا جلب تصحيح الأمان لشهر ديسمبر.



يأتي هذا التحديث بالفعل قبل شهر من الموعد المحدد وفقًا لخارطة طريق سابقة لـ One UI 3.0.



يتم نشر التحديث الجديد حاليًا في ألمانيا ولكن من المتوقع أن يشق طريقه إلى المزيد من المناطق في الأيام المقبلة.

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يمكنك أن تتوقع العثور على جميع ميزات One UI 3 و Android 11 المعتادة بما في ذلك فقاعات الدردشة وقسم المحادثات الجديد في ظل الإشعارات والأذونات لمرة واحدة والتحسينات على لوحة مفاتيح Samsung.وفي مصر قامت سامسونج بنشر خريطة التحديثات الجديدة وأسماء الموبايلات التي سوف تحصل على تحديثات سامسونج الجديدة لنظام اندرويد 11 مع واجهة One UI 3.0 بالتاريخ، وقد يمكن أن تصل التحديثات بشكل اسرع مما هو معلن.إليك قائمة هواتف سامسونج في مصر التي ستحصل على تحديث اندرويد 11 وواجهة سامسونج الجديدة:ديسمبر 2020جالكسي S20جالكسي +S20جالكسي S20 ألترايناير 2021جالكسي S10جالكسي +S10جالكسي نوت 10جالكسي +Note10جالكسي S10 لايتهاتف Galaxy Z Flipجالكسي Z فولد 2جالكسي نوت 20جالكسي نوت 20 ألترافبراير 2021جالكسي فولدمارس 2021جالكسي ام 30 اسجالكسي A51جالكسي نوت 10 لايتجالكسي ام 31جالكسي ام 21جالكسي تاب S7أبريل 2021جالكسي ايه 50جالكسي ام 51مايو 2021جالكسي ايه 70جالكسي ايه 80جالكسي تاب S6جالكسي A71جالكسي A31جالكسي ايه 21 اسجالكسي تاب S6 لايتيونيو 2021جالكسي تاب Aجالكسي A01جالكسي A01 كورجالكسي A11جالكسي M11يوليو 2021جالكسي A30جالكسي تاب S5eأغسطس 2021جالكسي A10جالكسي A10sجالكسي A20جالكسي A20sجالكسي A30sGalaxy Tab A 10.1.1 تحديثجالكسي تاب أكتيف بروسبتمبر 2021(Galaxy Tab A 8 (2019قد يتم إرسال التحديثات من سامسونج بشكل اسرع مما هو متوقع كما حدث مع هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس في المانيا حيث تم إرسال التحديث قبل موعده بشهر كامل مما يعنى انه يمكن الحصول على التحديثات الجديدة من سامسونج بشكل اسرع من خارطة الطريق المعلنة من سامسونج.