Xiaomi Mi A3 يحصل على تحديث اندرويد 11 الجديد، بدأ هاتف شاومي مي A3 في الحصول على التحديث الجديد لنظام الأندرويد الإصدار الأخير (Android 11)، ويصل حجم التحديث الجديد إلى 1.4 جيجابايت حيث بدأ بعض مستخدمي الهاتف في الحصول على التحديث الجديد.
على حسب التحديث وما الجديد فيه يقوم التحديث بتقديم بعض التحديثات الأمنية مع تحسين الإشعارات ويأتي بخاصة الأيقونات العائمة وتحسين التصريحات الأمنية للتطبيقات و العديد من المميزات الأخرى.
ونحن دائما ما ننصح بتثبيت التحديثات الجديدة في أسرع وقت ممكن، من أجل الحصول على جميع الميزات الجديدة وإصلاحات الأمان. ولكن في بعض الأحيان، تكون عملية التحديث فاشلة والتحديثات تؤدي إلى أشياء سيئة للهواتف. هذا بالضبط ما يبدو أنه يحدث لـ شاومي مي A3.
مواصفات Xiaomi Mi A3:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إلى مالكي Xiaomi Mi A3 لا تحدث إلى Android 11!
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق