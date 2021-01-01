

إلى مالكي Xiaomi Mi A3 لا تحدث إلى Android 11! إلى مالكي Xiaomi Mi A3 لا تحدث إلى Android 11!

Xiaomi Mi A3 يحصل على تحديث اندرويد 11 الجديد، بدأ هاتف شاومي مي A3 في الحصول على التحديث الجديد لنظام الأندرويد الإصدار الأخير (Android 11)، ويصل حجم التحديث الجديد إلى 1.4 جيجابايت حيث بدأ بعض مستخدمي الهاتف في الحصول على التحديث الجديد.



على حسب التحديث وما الجديد فيه يقوم التحديث بتقديم بعض التحديثات الأمنية مع تحسين الإشعارات ويأتي بخاصة الأيقونات العائمة وتحسين التصريحات الأمنية للتطبيقات و العديد من المميزات الأخرى.



ونحن دائما ما ننصح بتثبيت التحديثات الجديدة في أسرع وقت ممكن، من أجل الحصول على جميع الميزات الجديدة وإصلاحات الأمان. ولكن في بعض الأحيان، تكون عملية التحديث فاشلة والتحديثات تؤدي إلى أشياء سيئة للهواتف. هذا بالضبط ما يبدو أنه يحدث لـ شاومي مي A3.



مواصفات Xiaomi Mi A3:

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بدأ تحديث Android 11 في الظهور لجهاز شاومي مي A3 الذي يعمل بنظام Android One، ولكن ظهرت الكثير من التقارير من المستخدمين تفيد بأن التحديث جعل أجهزتهم عديمة الفائدة تمامًا بعد التثبيت.إذا كان لديك Mi A3 وتلقيت إشعار التحديث، فسنقول لك أن تتوقف عن تحديث هاتفك حاليا إلى النظام الجديد لأنه قد تواجهك بعض المتاعب والمشكلات بعد تحديث هاتفك إلى اندرويد 11.تحديث Xiaomi Mi A3نأمل أن تعالج Xiaomi الموقف بسرعة وتسحب التحديث الذي يسبب بعض المشكلات لهاتف شاومي مي أيه 3، أو تقوم بإصداره مرة أخرى.لذا إن كنت تمتلك هاتف شاومي مي A3 ووصلك إشعار يفيد بان هناك تحديث اندرويد 11 بانتظارك عليك التريث قليلا ولا تقم بالتحديث حتى تقوم شاومي بمعالجة المشكلات التي ظهرت مع التحديث الجديد، خاصة إن كان الهاتف هو الهاتف الرئيسي في الاستخدام.