

7 ميزات وتغييرات جديدة نريد رؤيتها في سماعة أبل AirPods 3 7 ميزات وتغييرات جديدة نريد رؤيتها في سماعة أبل AirPods 3

لى الرغم من ما تتمتع به سماعات أبل اللاسلكية AirPods وسماعة AirPods ماكس الجديدة من ميزات مذهلة لعشاق الصوت النقي، إلا أن أبل لم تعطي أجهزة AirPods أي إهتمام منذ بعض الوقت، فقط أضافت مع الجيل الثاني من السماعات، حافظة شحن لاسلكية وخدمة “ياسيري” هذا كل شيء، ومع مرور أكثر من عام على إطلاق سماعات إيربودز جديدة، يتوقع العديد أن تكشف أبل النقاب عن الجيل الثالث من AirPods في هذا العام 2021، وإذا كنت مثلي تعشق سماعات أبل اللاسلكية، فإليك بعض الميزات والتغييرات التي أود رؤيتها في سماعة أبل AirPods 3.



ميزة إلغاء الضوضاء النشطة



تحتاج أبل لأن تجلب ميزة إلغاء الضوضاء النشطة إلى جميع إصدارات إيربودز أو حتى جعلها متاحة على الإصدارات المتطورة من AirPods ، لأن ميزة إلغاء الضوضاء من أبل جيدة وتساعد بالفعل على التخلص من أي أصوات متداخلة لتحصل على صوت قوي ونقي ولكن تصميم سماعة إيربودز قد يجعل ميزة إلغاء الضوضاء النشط التي تعمل بواسطة ميكروفونات صغيرة تلتقط الأصوات البيئية ومن ثم تقوم بإلغائها قبل سماعها في الوقت الفعلي. نأمل أن تضيف تلك الميزة للجيل القادم من سماعتها اللاسلكية.

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الصوت المكانيأضافت أبل ميزة الصوت المكاني لسماعات AirPods الأخرى والذي يوفر لك صوت محيطي مجسم كما لو كنت تشاهد فيلمك المفضل في السينما، وأتمنى أن تضيف أبل تلك الميزة لسماعات AirPods 3 حتى تستمتع بتجربة صوتية غامرة وتشعر بأن الصوت يأتي من حولك، تأثير رائع يجب أن تسمعه بنفسك.ألوان جديدةتشير بعض التقارير غلى أن أبل ربما تكشف عن سماعات AirPods 3 اللاسلكية مع تشكيلة من الألوان كما تفعل مع أجهزة الآي-فون حيث نرى العديد من أجهزة الآي-فون بألوان مختلفة مثل الفضلة والذهب وهناك إصدارات مرتبطة بعلامة تجارية أو حدث خاص، ربما حان الوقت لنرى ألوان جديدة.تتبع اللياقة البدنيةميزات تتبع اللياقة البدنية موجودة في ساعة أبل الذكية، ولكن قد تكون AirPods 3 مكاناً مثالياً للبدء بها وإضافة تلك الميزة، ستكون هذه طريقة رائعة للمستخدم الذي لا يمتلك ساعة أبل من أجل معرفة بيانات اللياقة الخاصة به ربما يمكن إضافة ميزة معرفة عدد الخطوات التي قطعناها أو مراقبة نبضات القلب أو حتى تحذيرك عندما تستمع للموسيقى بصوت صاخب قد يضر بالأذن.عمر بطارية أفضلالعديد من مستخدمي سماعات إيربودز يرغبون في الحصول على عمر بطارية أفضل، حيث توفر لهم سماعة AirPods من الجيل الثاني خمس ساعات من تشغيل الأغاني ولهذا هم بحاجة دائما لإستخدام علبة الشحن طوال اليوم، ولهذا ربما حان الوقت لتضمين بطارية أفضل مع الجيل الثالث من سماعة أبل حتى يحصل المستخدمين على وقت تشغيل أكبر كما هو الحال مع سماعات أخرى منافسة.أسعار أقلأشارت بعض الشائعات إلى أن أبل وجدت تقنيات تصنيع ومواد جديدة لأجهزة إيربودز وهذا من شأنه تخفيض سعرها وهذه أخبار سعيدة لأن سماعة AirPods 2 يصل سعرها إلى 200 دولار، اعتمادا على حالتها ولكن يعد سعرها مكلفاً بالنسبة لسماعات أذن لذا سيكون من الرائع رؤية سماعة إيربودز القادمة بتكلفة منخفضة ولكن إذا حدث ذلك فقد تقوم أبل بإزالة بعض الميزات مثل إلغاء الضوضاء وزيادة عمر البطارية لأن الأمر بالنسبة لأبل عبارة عن “خد وهات”.وضع الأمانتوفر سماعة AirPods Pro وضع شفافية الصوت والذي يساعد على إلغاء الضوضاء ولكنه يسمح بمستوى من ضوضاء الخلفية إذا كنت ترغب في الاستماع إلى إشارات صوتية معينة (صوت السيارات أو الأطفال ، على سبيل المثال)، ولكن هناك شائعات مفادها أن أبل تعتزم تعديل التقنية من أجل التركيز على سلامة المستخدم مثل التعرف على أصوات غريبة أو خطيرة وتقوم بتنبيه المستخدم أو خفض الصوت حتى يتمكن من الإنتباه بشكل أفضل، لذا قد نرغب في رؤية تلك التقنية المعدلة في الجيل القادم من AirPods لأن بعض المستخدمين يستمعون للأغاني بشكل صاخب ولا يكونون على دراية بما يحدث من حولهم.