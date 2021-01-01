

سعر ومواصفات الهاتف LG K52 سعر ومواصفات الهاتف LG K52

يعد LG K52 هاتفا متوسط المدى مثيرا للإعجاب من شركة LG، الهاتف الذكي مزود بكاميرا خلفية وأمامية مذهلة يمكنها التقاط صور مفصلة بغض النظر عن ظروف الإضاءة ويتميز بمستشعر بصمة جانبي بالإضافة إلى معالج ثماني النواة من ميديا تك ويعمل بنظام Android 10 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام توفر تجربة تعدد مهام سلسة كل هذا بسعر رخيص جدا، وفي هذا المقال الجديد سنتعرف على سعر ومواصفات الهاتف LG K52 مع المميزات والعيوب.



مواصفات هاتف LG K52



تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن هذا الهاتف يوم 23 سبتمبر 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق بعد الإعلان بشهرين وبالتحديد يوم 23 نوفمبر.

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الشبكة: الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).أبعاد الهاتف: يأتي LG K52 بأبعاد الارتفاع 165 × العرض 76.7 وبسمك 8.4 ملم، وبوزن خفيف نوعا ما يبلغ 188 جراما.الشاشة: هذا الهاتف يضم شاشة بثقب في المنتصف من نوع IPS LCD حجمها 6.6 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل.الكاميرا الخلفية: يحتوي هذا الهاتف على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، كما أن LG K52 يضم فلاش LED مزدوجا ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: LG K52 يأتي مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.المعالج: يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio P35 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320.نظام التشغيل: وبخصوص نظام التشغيل فيعمل هذا الهاتف بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم من LG.الذاكرة: يحتوي هاتف LG K52 على ذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD.البطارية: بطارية هذا الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4000 ملي أمبير ولم يتم الكشف عن دعمها للشحن السريع، ويتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C الأحدث.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مجموعة مستشعر التسارع والتقارب والبوصلة.مميزات الهاتفمتوافق مع معيار MIL-STD-810G العسكري.تجربة تصوير جيدة من خلال الكاميرا الخلفية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.المعالج يقدم أداء جيدا جدا مقارنة بسعر الهاتف.البطارية كبيرة وتصمد لفترة طويلة من الاستخدام على مدار اليوم.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت كما أنه يدعم خاصية NFC.يدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري معا في وقت واحد.وزن الهاتف خفيف ويسهل حمله واستخدامه بيد واحدة.مستشعر بصمات الأصابع المدمج في زر الباور سريع جدا.عيوب الجواللا يدعم الشحن السريع وتوجد هواتف منافسة بأسعار أقل تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط وأكثر.الذاكرة الداخلية صغيرة نسبيا وقد تحتاج إلى كارت ميموري لتوسيعها.لا يضمن الصلابة أو الاستخدام في الظروف القاسية.قد تلاحظ سخونة على الهاتف أثناء لعب الألعاب الثقيلة.لا يدعم الراديو FM.سعر الهاتف LG K52سعر الهاتف LG K52 يبلغ حوالي 206 دولارات أمريكية ما يعادل 3225 جنيها مصريا للإصدار الذي يضم 4 جيجا رام مع 64 جيجا بايت.