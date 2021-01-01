

سعر ومواصفات vivo Y31s 5G سعر ومواصفات vivo Y31s 5G

في بداية العام الجاري 2021 تم إطلاق هاتف متوسط من فيفو يدعم شبكات الجيل الخامس 5G يعرف باسم vivo Y31s 5G ويأتي بسعر رخيص للغاية مقارنة بمواصفاته ودعمه لـ 5G حيث يعتبر من أرخص الهواتف الذكية التي تدعم الجيل الخامس بالإضافة إلى أنه يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K ويعمل بأحدث نظام تشغيل من جوجل وذاكرة داخلية كبيرة ومواصفات أخرى جيدة، وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف vivo Y31s 5G.



المواصفات الكاملة للهاتف

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن الهاتف Y31s 5G يوم 12 يناير 2021 وتم إطلاقه إلى الأسواق رسميا يوم 15 يناير.



الشبكة: الهاتف يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس بما في ذلك 2G و3G و4G و5G كما أنه يدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الشريحتان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: أبعاد هذا الهاتف تأتي بـ الارتفاع 164.2 × العرض 75.4 وبسمك 8.4 ملم، وبوزن خفيف نوعا ما يصل إلى 185.5 جرام.الشاشة: يأتي الهاتف vivo Y31s 5G مع شاشة IPS LCD حجمها 6.58 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2408×1080 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.المعالج: يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 480 المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج رسوميات من فئة Adreno 619.نظام التشغيل: الهاتف Y31s 5G يعمل بأحدث نظام تشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم Funtouch 10.5.الذاكرة: هذا الهاتف يتوفر منه إصداران على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت والإصدار الثاني يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية غير قابلة للاتساع.الكاميرا الخلفية: vivo Y31s 5G يأتي مع كاميراتين فقط في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الثانية هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي وبدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4، والهاتف يضم فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: هذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية وتدعم أيضا خاصية HDR.البطارية: يحتوي هاتف vivo Y31s 5G على بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة وتأتي بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط.المستشعرات: يدعم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم أيضا خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه كما أنه يدعم مستشعرات أخرى تشمل التسارع والتقارب والبوصلة.مميزات الهاتف Y31s 5Gيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.البطارية كبيرة جدا وتصمد لفترة طويلة من الاستخدام ويتم شحنها في فترة قصيرة بسبب دعمها للشحن السريع بقوة 18 واط.دقة الشاشة رائعة وتعمل بشكل جيد حتى تحت ضوء الشمس المباشر وتدعم معدل التحديث 90 هرتز.الكاميرا الخلفية تقدم أداء جيدا وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.الذاكرة الداخلية كبيرة وتكفي لتنزيل الألعاب والبرامج الكافية لأي مستخدم.يعمل بأحدث نظام تشغيل من جوجل وأحدث واجهة مستخدم من فيفو.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويدعم أيضا مكبر الصوت.وزن الهاتف خفيف مما يسهل حمله بيد واحدة.مستشعر بصمات الأصابع المدمج في زر الباور يقدم تجربة سريعة.عيوب الجوالالمعالج ليس الأفضل في هذه الفئة السعرية ولكن كونه جديدا ويدعم شبكات الجيل الخامس ستجد أن الأداء جيد.لا يدعم زيادة المساحة التخزينية.الكاميرا الأمامية غير جيدة كما كنا نتوقع.لا يدعم خاصية NFC ولا يدعم أيضا الراديو FM.سعر الهاتف vivo Y31s 5Gالهاتف vivo Y31s 5G يباع بسعر 235 دولارا أمريكيا ما يعادل 3660 جنيها مصريا للإصدار الذي يضم 4 جيجا راممع 128 جيجا بايت.وبسعر 260 دولارا ما يعادل 4090 جنيها للإصدار الكبير الذي يضم 6 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.