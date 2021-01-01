

مواصفات وأسعار هاتف Motorola Moto E6i مواصفات وأسعار هاتف Motorola Moto E6i

بعد أسبوع واحد من حصول الهاتف Motorola Moto E6i على اعتماد Bluetooth SIG قامت شركة موتورولا اليوم بإزاحة الستار رسميا عن هذا الهاتف المخصص للمبتدئين الذين يبحثون عن هاتف جيد للتصفح وإجراء المهام العادية بسعر رائع جدا لذلك دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto E6i في هذا المقال الجديد.



مواصفات هاتف Moto E6i

هذا الهاتف الجديد من موتورولا يأتي مع شاشة IPS LCD حجمها 6.1 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1560×720 تحتوي على كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل بالإضافة إلى كاميراتين في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل.

سيتم تشغيل الهاتف Motorola Moto E6i بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc SC9863A مع معالج رسوميات من فئة IMG8322 كما أنه سيعمل بنظام Android 10 Go edition، وسيضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 2 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت.

يحتوي هاتف Moto E6i على بطارية بسعة 3000 مللي أمبير (يتم شحنها من خلال منفذ microUSB بسرعة تصل إلى 10 واط) كما أنه يدعم مستشعر بصمات الأصابع مثبتا في الخلف مدمجا مع شعار Motorola مع دعم منفذ سماعات الأذن مقاس 3.5 ملم بالإضافة إلى دعم زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD (يستخدم منفذ الشريحة الثانية).



سعر الهاتف Motorola Moto E6i

سعر الهاتف Motorola Moto E6i يبلغ حوالي 205 دولارات، وهو متاح حاليا للشراء في البرازيل من خلال موقع Motorola الرسمي ولم تكشف الشركة عن مدى توافر هذا الهاتف في الدول الأخرى.