Galaxy A71 5G يحصل على تحديث One UI 3.0 مع Android 11

بعد أن قامت شركة سامسونج بإطلاق تحديث One UI 3.0 الذي يستند إلى نظام Android 11 المستقر إلى الهاتفين Galaxy M30s وGalaxy A51 قامت الشركة اليوم بطرح التحديث الجديد للهاتف Galaxy A71 5G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
هذا التحديث الجديد خاص بإصدار A71 5G وهذا يعني أنه لن يصل إلى إصدار A71 4G وسيتعين على ملاك هذه الهواتف الانتظار لفترة أطول (كان الجدول الأصلي يقول إن التحديث سيصل إلى هواتف A71 في مايو)، وعلاوة على ذلك فإن تحديث One UI 3.0 المستند إلى Android 11 لهاتف Samsung Galaxy A71 5G يحمل إصدار البرامج الثابتة A716USQU2CUA7.
هذا التحديث الجديد سيجلب معه جميع المميزات المضمنة بـAndroid 11 بما في ذلك أقسام المحادثة وأدوات تشغيل الوسائط وفقاعات الدردشة والمزيد وأيضا جميع المميزات التي توفرها واجهة مستخدم One UI 3.0 مثل قفل الشاشة المحسن وتصميم واجهة المستخدم المحدث وميزات الكاميرا الجديدة وتطبيقات الأسهم المحدثة ومميزات أخرى عديدة
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