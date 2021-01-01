

سعر ومواصفات Honor 30i سعر ومواصفات Honor 30i

في العام الماضي قامت شركة هونور بالإعلان رسميا عن سلسلة هواتف Honor 30 Series على فترات حيث تم الإعلان عن الهاتف Honor 30 وHonor 30 Pro وHonor 30 Pro+ في شهر أبريل وتم الإعلان عن النسخة الأصغر من هذه السلسلة Honor 30i في شهر سبتمبر مع مواصفات جيدة للغاية مقارنة بسعره الرخيص ليكون بذلك أرخص هاتف في هذه السلسلة وخلال هذا المقال الجديد سنتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Honor 30i.



مواصفات Honor 30i

تاريخ التصنيع: أعلنت هونور عن الهاتف 30i يوم 11 سبتمبر 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي بعد يوم واحد الإعلان 12 سبتمبر.



الشبكة: الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G كما أنه يدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي Honor 30i بأبعاد الارتفاع 157.2 × العرض 73.2 وبسمك 7.7 ملم، وبوزن خفيف جدا لا يتخطى الـ 172 جراما.الشاشة: تم تصميم هذا الهاتف حول شاشة AMOLED بحجم 6.3 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل.المعالج: معالج هذا الهاتف ثماني النواة ويأتي من فئة HiSilicon KIRIN 710F المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Mali-G51 MP4.نظام التشغيل: Honor 30i يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم Magic UI 2.1.الذاكرة: يحتوي هذا الهاتف على ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للاتساع من خلال منفذ Nano Memory حتى 256 جيجا بايت (تستخدم منفذ الشريحة الثانية).الكاميرا الخلفية: يأتي الهاتف هونور 30i مع 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 أما الكاميرا الثالثة فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4، والهاتف يضم فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف فتأتي بدقة 16ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنها تدعم خاصية HDR.البطارية: بطارية الهاتف Honor 30i ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة وتأتي بسعة 4000 ملي أمبير لا يدعم تقنية الشحن السريع ولكنه يأتي مع شاحن عادي بقوة 10 واط.المستشعرات: يدعم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في الشاشة ويدعم أيضا خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه مع دعمه لمستشعرات أخرى تشمل التسارع والدوران والتقارب والبوصلة.مميزات هونر 30iتصميم جيد وألوان ممتازة من هونر.دقة الشاشة جيدة للغاية وتدعم خاصية Always on Display كونها من نوع AMOLED.وزن الهاتف خفيف للغاية ويسهل استخدامه بيد واحدة.أداء الكاميرات الخلفية جيد جدا حتى أثناء التصوير في الإضاءة المنخفضة.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.يدعم مكبر الصوت والراديو FM وخاصية NFC.ذاكرة داخلية كبيرة جدا تغنيك عن شراء بطاقة ذاكرة خارجية.مستشعر البصمة الموجود أسفل الشاشة سريع ويقدم أداء مقبولا.عيوب الهاتفلا يدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت وذلك لأن كارت الميموري يستخدم منفذ الشريحة الثانية.المعالج ليس الأفضل في هذه الفئة السعرية ولكنه يقدم أداء مقبولا.الكاميرا الأمامية لا تقدم أفضل أداء.لا يدعم الشحن السريع ولكنه يأتي مع شاحن بقوة 10 واط يمكنه شحن 53% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط.لا يضم كاميرا ماكرو.سعة الرام صغيرة مقارنة بالمنافسين.سعر الهاتف Honor 30iسعر الهاتف Honor 30i يبلغ حوالي 240 دولارا أمريكيا 3750 جنيها مصريا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.