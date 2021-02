هل الآيباد برو يمكن أن يكون بديلًا عن اللابتوب؟ هل الآيباد برو يمكن أن يكون بديلًا عن اللابتوب؟

روجت شركة أبل مؤخرًا للآيباد برو أو “الحاسوب اللوحي” كبديل للابتوب بقولها “Your next computer is not a computer.” أي أن جهاز الكمبيوتر القادم الذي ستشتريه لن يكون كمبيوتر، وركزت على نقاط تميز الآيباد بإعلاناتها كونه أقوى من أغلب اللابتوبات الموجودة بالسوق وسهولة التنقل به واستخدامه وخفة وزنه. ناهيك عن بطاريته فهي أفضل وأكثر كفاءة من معظم بطاريات الأجهزة الأخرى، وكذلك دعم نظامه التشغيلي iPadOS للماوس والقلم وسعات التخزين الخارجية. هذه الجوانب مكنت بعض المستخدمين من اتخاذ الآيباد جهازًا أساسيًا في العمل. لكن هل تكفي هذه النقاط لجعل الآيباد بديلًا للابتوب؟



نظام تشغيل الآيباد iPadOS

بُني نظام تشغيل الآيباد iPadOS على الأسس القوية لنظام التشغيل iOS، وهو يقدم بيئة عملية نوعية صُممت خصيصًا لتناسب مستخدمي الآيباد ليشكل نقلة كبيرة كنظام تشغيل مستقل. والآن يفتح iPadOS 14 آفاقًا أوسع وبإمكانات أكثر بفضل التحديثات الذكية التي أجريت على القلم والتطبيقات والخصوصية والواقع المعزز وغيرهم.



ماذا يقدم هذا النظام؟

يقدم نظام iPadOS العديد من الميزات لمستخدميه، نذكر أهمها:

التطبيقاتتتيح القوائم المنبثقة وكذلك الأشرطة الجانبية الوصول للعديد من التطبيقات من مكان واحد بسرعة وسهولة ودون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.البحثيتميز البحث بتصميم جديد أصغر وأسهل يسمح لك بالبحث على الإنترنت والبحث على التطبيقات بشكل أسرع. كما تتوفر أيضًا اقتراحات البحث أثناء الكتابة لتحصل على نتائج سريعة.الخصوصيةيقدم نظام iPadOS تحكمًا أكبر في بياناتك التي تشاركها ويوضح الشفافية في كيفية استخدامها. فمثلًا، يمكنك الحصول على معلومات من متجر البرامج تساعدك على فهم سياسة الخصوصية التي يتبعها كل تطبيق قبل البدء بتنزيله واستخدامه. أيضًا تظهر إشارة بأعلى الشاشة حين يستخدم أحد التطبيقات الكاميرا أو الميكروفون. أما الموقع الجغرافي، فيمكنك مشاركة موقعك التقريبي بدلًا من مشاركة موقعك الحقيقي.الخرائطتطبيق الخرائط هو أفضل طريقة للتنقل مع الحفاظ على الخصوصية. الخرائط في نظام تشغيل الآيباد أتاح اكتشاف أماكن جديدة والتسوق والتنقل بين الأماكن بشكل أسهل من أي وقت سابق.الواقع المعززيمكن عرض تجارب الواقع المعزز وفقاً لإحداثيات جغرافية محددة يمكنك رؤيتها في أي مكان حول العالم وفي مدن مختلفة وبجانب معالم شهيرة وحتى في مكان إقامتك.تجربة أغنى مع سماعات AirPodsتوفر السماعات تجربة استماع نوعية لأن الصوت يحيط بك كيفما تحركت. تقدم هذه السماعات ميزة التنقل بين أجهزة أبل بسهولة من دون تبديل AirPods يدويًا. فمثلًا إذا أنهيت مكالمة هاتفية على الآيفون ثم انتقلت إلى الآيباد لمشاهدة فيلم، تقوم السماعات بالتبديل تلقائيًا.الملفاتيتضمن تطبيق الملفات شريطًا جانبيًا أعيد تصميمه بالكامل بحيث يجمع كل الوظائف الأساسية. يمكنك الانتقال إلى الملفات والأقراص الخارجية وخوادم الملفات والمجلدات تمامًا كما الحال عند استخدام اللابتوب. يدعم تطبيق الملفات أيضًا الأقراص الخارجية التي تستخدم تشفير APFS، حيث يمكنك فقط إدخال كلمة المرور للوصول لمحتوى القرص.متصفح سفاريعملية تصفح الإنترنت يجب أن تكون سريعة وآمنة، وهذا ما يتوفر على iPadOS الذي زاد من فاعلية سفاري وقدرته، مع إتاحة طرق جديدة تساعدك على حماية خصوصيتك.ماذا يميز متصفح سفاري؟يستطيع هذا المتصفح ترجمة مواقع الإنترنت بسبع لغات مختلفة. عندما تزور موقع إنترنت يستطيع سفاري ترجمته، ستظهر لك أيقونة الترجمة حيث ما عليك إلا الضغط عليها لترجمة الموقع.يحذرك متصفح سفاري من كلمات المرور غير الآمنة أو المعرضة للإختراق. حيث يراقب المتصفح كلمات مرورك المحفوظة لضمان عدم تعرضها لأي عملية اختراق بيانات. وتحقيقًا لهذا الهدف، يستخدم سفاري طرق تشفير قوية لفحص كلمات مرورك بانتظام بالمقارنة مع قائمة من كلمات المرور المخترقة، ويتم ذلك بطريقة آمنة تحفظ الخصوصية من دون الكشف عن معلومات كلمات مرورك لأي جهة حتى لشركة أبل.بالنقر على أيقونة تقرير الخصوصية؛ يمكنك عرض تقرير الخصوصية حيث يشرح لك المتصفح كيفية تعامل مواقع الإنترنت مع خصوصيتك.أسرع متصفح في العالم وهو مصمم ليعمل خصيصًا على أجهزة أبل فيعرف كيف يستهلك الطاقة بكفاءة ويمنح البطارية عمرًا أطول، وهو أيضًا أسرع من متصفح جوجل كروم في تحميل مواقع الويب.يدعم سفاري تشغيل الفديو على الإنترنت بجودة 4K وذلك على اليوتيوب ونتفلكس وغيرها.يساعد سفاري على حمايتك بميزات أمان قوية، منها سلسلة iCloud المسؤولة عن تخزين كلمات المرور وتعبئتها تلقائيًا، وميزة مراقبة كلمات المرور التي تنبهك في حال تعرضت كلمات المرور التي اخترتها لأي اختراق. وينبهك أيضًا عندما يواجه مواقع ويب مريبة ويمنعها من التحميل.يزامن سفاري كلمات المرور والإشارات المرجعية وسجل التاريخ وعلامات التبويب وغيرها عبر مختلف أجهزة أبل. عندما تكون هذه الأجهزة قريبة من بعضها، يمكنك أن تنقل ما تفعله في سفاري من جهاز لآخر تلقائيًا. ويمكنك أيضًا نسخ الصور أو الفيديوهات أو النصوص من سفاري على الآيباد ثم لصقها في تطبيق آخر على أي جهاز أبل آخر أو العكس.تطبيقات تجعل من الآيباد برو بديلًا للابتوبهناك مجموعة من التطبيقات تنجح في تحويل الآيباد برو إلى كمبيوتر فعّال يلبّي جميع الاحتياجات. فيما يلي بعض التطبيقات التي تستخدم لتعزيز نظام iPadOS:Gmail / Outlookيعتبران من أقوى تطبيقات عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الحاجة لفتحهما في المتصفح في كل مرة. يتمتع الجيميل بسعة تخزين تبدأ من 15 جيجا بايت، ويتميزان بدرجة عالية من الأمان.Notesيأتي هذا التطبيق مع جميع أجهزة آبل. يمكن لـ Notes إنشاء ملاحظات وتحريرها، إضافة للكثير من الميزات المتقدمة، مثل إضافة جدول ومسح مستندًا ضوئيًا بكاميرا الجهاز ودمج الصور ومحتوى الفيديو كذلك.هناك ميزات إضافية تشمل خاصية الرسم لتسهيل الرسم باستخدام القلم في منطقة خالية من الشاشة. يمكن أيضًا بإدراج خريطة داخل ملاحظة، وترتيب الملاحظات في مجلدات وحمايتهم بكلمات مرور.PDF Expert 5إذا كان عليك قراءة وتعديل وإضافة تعليقات إلى ملفات PDF، فهذا هو التطبيق المناسب الذي تحتاجه. فهو تطبيق سهل الاستخدام ويسمح لك بتمييز النص وكتابة الملاحظات وتوقيع الملفات. كما أنه يدعم مجموعة من تنسيقات الملفات المختلفة، ويتيح لك تتبع التغييرات تمامًا كما يحدث في برنامج Word.Zippedتطبيق يستخدم لفتح الملفات المضغوطة المحمّلة من المواقع الإلكترونية المختلفة.Things 3يساعد هذا التطبيق العملي في تنظيم المهام وتنظيم لائحة أعمالك الخاصة بالمشاريع. وهو مشابه لتطبيق To Do List في جدولة المهام.Snapseedهو أفضل تطبيق لتعديل الصور قبل مشاركتها على مواقع التواصل الإجتماعي. حيث يمنحك العديد من المؤثرات لتطبيقها على الصور ويلبي كل احتياجاتك الأساسية المرتبطة بتعديل الصور. ويعتبر بديلًا لتطبيق الفوتوشوب ويتميز عنه في سهولة استخدامه.Roambi Analyticsيستخدم هذا التطبيق لإعداد التقارير والتحليلات ويتيح أخذ البيانات من أي مكان – بما في ذلك برنامج إكسل – وتحويلها إلى مخططات ورسمات بيانية.مفاجأة أوفيس لمستخدمي الآيبادقدمت شركة ميكروسوفت ميزات وإمكانيات جديدة لتمكين المستخدمين من الإنتاج بطرق أكثر. حيث تم إجراء العديد من التحديثات للأوفيس للاستفادة منها وتسهيل العمل على الآيباد.لوحة اللمس والماوستلقت تطبيقات الأوفيس وورد وإكسل وبوربوينت تحديثات للاستفادة الكاملة من دعم لوحة اللمس في iPadOS، حيث أتاح استخدام الماوس ولوحة المفاتيح سميت بـ Magic Keyboard الجديدة من آبل التحكم السهل بالمؤشر والتنقل السلس والتعديلات الدقيقة. عند تحريك إصبعك عبر لوحة اللمس في ال Magic Keyboard، يتحول المؤشر إلى الأداة التي تحتاجها اعتمادًا على المحتوى الذي تشير إليه. كما أن استخدام الماوس أو لوحة اللمس مع الآيباد للقيام بمهام معينة مثل تمييز مقطع من النص في برنامج وورد، وتحديد مجموعة من الخلايا في إكسل وتحريك الرسومات وتغيير حجمها في بوربوينت أصبح أمرًا أسهل من السابق. هذه التجربة ستساعد في جعل الآيباد أكثر قدرةً على إنجاز أعمال أكثر.تحديث شاشات البدء وشريط القوائمتقوم ميكروسوفت بتحديث تجربة المستخدم الإجمالية في برامج الأوفيس بشاشات بدء جديدة وشريط جديد من القوائم. توفر هذه التحسينات تجربة مستخدم فريدة أثبتت أنها تساعد المستخدمين في سهولة إيجاد ما يحتاجونه أثناء العمل.هذه التحديثات التي وصلت للمستخدمين هي الأحدث ضمن سلسلة من التحديثات ستواصل ميكروسوفت إدخالها على حزمة أوفيس المصممة للاستفادة من إمكانات الآيباد، مثل شاشة اللمس المتعددة والملحقات متعددة الاستخدامات، والقدرة على فتح مستندات متعددة في وورد وإكسل وبوربوينت، والتحديثات الإضافية التي ستصل للمستخدمين خلال الأسابيع القادمة مثل دعم الملفات غير المتصلة بالإنترنت لملفات iCloud.تطبيقات أدوبي – الفوتوشوبالكثير منا يسمع عن الفوتوشوب والإلستريتور، هذه البرامج عبارة عن أمثلة من برامج مجموعة أدوبي كما هي معروفة لدى مجموعة واسعة من المصممين ورواد الأعمال. وكما هو الحال مع تطبيق الرسم Fresco.يوفر الفوتوشوب على الآيباد ميزات أساسية للتنقيح والتركيب وغيرها، وتُضاف إليه التحسينات باستمرار. فيمكن إنشاء ملفات فوتوشوب بصيغة PSD كاملة وتخزينها على السحابة دون الحاجة إلى أي تحويل، وستكون بنفس الدقة والأداء بغض النظر عن الجهاز الذي تعمل عليه. يمكن أيضًا استخدم القلم واختصارات اللمس لإجراء عمليات التعديل مباشرة على الصور. كذلك يمكنك عرض الأدوات الأساسية التي تستخدمها واللوحات التي تحتاج إليها فقط، وبهذا يمكنك الاستفادة من شاشة الآيباد برو بأفضل استخدام ممكن.كميزة إضافية، يمكن استخدم ألوان الماء أو فُرش الزيت لرسم خطوطًا باستخدام فُرش vector قابلة للتمديد باستخدام Adobe Fresco مع الفوتوشوب على الآيباد.إمكانات الفوتوشوب على الآيباد برو:مساحة عمل مألوفة: يمكنك العمل مع الطبقات وشريط الأدوات كما تفعل على اللابتوب. فيمكنك تمرير وتصغير وضغط وتحريك الصورة كيفما أردت.وصول من أي مكان: اعمل على الآيباد دون اتصال بالإنترنت – تتم مزامنة الفرش المستخدمة والملفات تلقائيًا، كما يتم حفظها على السحابة حتى تتمكن من التصميم في أي وقت.التنقيح: يمكنك تعديل الصور وتحسينها وإزالة العناصر الغير مرغوبة باستخدام الميزات المتوفرة على البرنامج.الطبقات: يمكنك إنشاء العدد الذي تريده من الطبقات بنفس الطريقة التي تتبعها على اللابتوب باستخدام طريقة عرض مصغرة، لهذا يكون من السهل تنظيمها والتنقل بينها.التراكبات: يمكنك الجمع بين العناصر لإنشاء عنصر جديد على طبقات متعددة. يمكنك أيضًا إجراء عمليات تحديد معقدة واستخدام الفُرش بتحكم دقيق من أصابعك أو باستخدام القلم.التحديدات: يمكنك تحديد الصور ونسخها بسهولة على جهاز الآيباد. كذلك يمكنك نسخ التحديدات ولصقها لإنشاء التراكبات.التحكم والتنقل في الآيباد بروأولًا: باستخدام الماوسعند توصيل ماوس بالآيباد برو سيظهر مؤشر دائري على الشاشة، حينها يمكنك تحريك الماوس مثلما تفعل عند استخدام كمبيوتر أو لابتوب. يمكنك ضبط سرعة تحرك المؤشر على الشاشة إلى جانب إعداداته الأخرى.يتغير شكل مؤشر الماوس عند تحركه خلال عناصر الشاشة؛ فيتحول مثلًا إلى مؤشر على شكل حرف I فوق النص المكتوب، وهذا يشير إلى إمكانية استخدام المؤشر في مستند نصي أو تحديد ونسخ كلمات من صفحة ويب ولصقها في ملاحظة مثلًا. يختفي المؤشر بعد بضع ثوانٍ من عدم النشاط، حيث ما عليك إلا تحريك الماوس لإظهاره ثانية.ثانيًا: باستخدام القلملأقرانه مع الآيباد برو؛ ما عليك سوى توصيل قلم الجيل الثاني بالموصل المغناطيسي الموجود على جانب الآيباد. أما في الجيل الأول، فقم بإزالة الغطاء ثم توصيله بمدخل الشحن “Lightning” على الآيباد برو، ثم انقر على زر “اقتران” عند ظهوره. بعد إقران القلم بالآيباد فإنه يظل متصلًا به، لكنه يفقد اتصاله به عند إعادة تشغيل الآيباد أو تشغيل “نمط الطيران” أو إقرانه بجهاز آيباد آخر. إذا أردت استخدامه ثانية، ما عليك سوى توصيل القلم من جديد.