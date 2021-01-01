

سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 10 سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 10

يعد هاتف Infinix Hot 10 من أرخص الهواتف التي تم إطلاقها في العام الماضي 2020 وكما تعودنا من إنفينيكس يأتي هذا الهاتف مع مواصفات رائعة للغاية مقارنتا بسعره الرخيص حيث يأتي مع معالج جيد في تشغيل الألعاب وإجراء المهام الثقيلة بالإضافة إلى أربع كاميرات في الخلف وبطارية كبيرة.



المواصفات الكاملة لهاتف Hot 10

تاريخ التصنيع: أعلنت إنفينيكس عن هذا الهاتف رسميا يوم 17 سبتمبر 2020 وتم إطلاقه إلى الأسواق بعد الإعلان بشهر وبالتحديد يوم 17 أكتوبر.



الشبكة: هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و 3G و 4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: Infinix Hot 10 يأتي بأبعاد الارتفاع 171.1 × العرض 77.6 وبسمك 8.9 ملم، وبوزن خفيف نسبيا يبلغ 195 جراما.الشاشة: تم تصميم هذا الهاتف حول شاشة بشكل الثقب (Infinity O) من نوع IPS LCD حجمها 6.78 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1640×720 بكسل.المعالج: يتم تشغيل الهاتف إنفينيكس هوت 10 بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G70 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Mali-G52 2EEMC2.نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم XOS 6.0 (ضمن خطط الشركة للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: هذا الهاتف متوفر للشراء بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع عبر منفذ microSD (تستخدم فتحة مخصصة).الكاميرا الخلفية: يحتوي الهاتف Infinix Hot 10 على أربع كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية دقتها 16 وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميرتين الماكرو والمسئولة عن استشعار معلومات العمق أما الكاميرا الرابعة فهي عبارة عن كاميرا QVGA (خاصة بالتصوير في الإضاءة المنخفضة)، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يضم فلاش LED رباعي يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية panorama و HDR.الكاميرا الأمامية: وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.البطارية: هاتف Infinix Hot 10 يضم بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير، لا تدعم تقنية الشحن السريعولكن يوجد في علبة الهاتف شاحن عادي بقوة 10 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مثبت في الخلف ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه ويدعم أيضا العديد من المستشعرات الآخرى التي تشمل التسارع والتقارب والبوصلة والدوران والجيروسكوب الخاص بتشغيل نظارات الواقع الافتراضي الـ VR.مميزات الهاتف Infinix Hot 10يأتي مع بطارية كبيرة جدا تصمد لفترة طويلة من الاستخدام.أداء المعالج قوي جدا في إجراء المهام وتشغيل الألعاب الثقيلة مثل ببجي وفري فاير، يعتبر من أرخص الهواتف التي تأتي مع Helio G70.يتيح لك إمكانية تركيب شريحتين اتصال وبطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري) في نفس الوقت.تصميم جديد لإنفينيكس بألوان جذابة.مستشعر بصمات الأصابع الموجود في الخلف يعمل بشكل جيد.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت كما أنه يدعم الراديو FM.عيوب هوت 10دقة الشاشة ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية.أداء الكاميرات الخلفية ليس جيدا بما فيه الكفاية ولكنها ما زالت تقدم أداء مقبولا.لا يدعم الميكروفون المدمج بعزل الضوضاء والضجيج.ضعف آداء الكاميرا السيلفي.يتم شحن البطارية في وقت طويل بسبب عدم دعمه للشحن السريع وقدومه مع شاحن بقوة 10 واط فقط.سعر الهاتف Infinix Hot 10سعر الهاتف Infinix Hot 10 يبلغ حوالي 140 دولارا أمريكيا ما يعادل 2200 جنيه مصري للإصدار الذي يضم 64 جيجا مع 4 جيجا رام.وبسعر يبلغ 160 دولارا ما يعادل 2450 جنيها للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.