العام المقبل.. ساعة يد ذكية من فيسبوك بخصائص صحية

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العام المقبل.. ساعة يد ذكية من فيسبوك بخصائص صحية

تعكف شركة فيسبوك حاليا على تطور ساعة يد ذكية، تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل، وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.

وذكر موقع "ذي إنفورميشن" لأخبار التكنولوجيا، نقلا عن مصادر مطلعة، الجمعة، أن شركة فيسبوك تخطط للبدء في بيع الساعة الجديدة العام المقبل، في خطوة تدخل من خلالها سوق تهيمن عليها حاليًا شركتا أبل وهواوي.

وستتصل ساعة فيسبوك الذكية الجديدة بالشبكات الخلوية، وهو ما سيتيح لمستخدميها إمكانية إرسال رسائل والاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية.

ودخلت فيسبوك قطاع إنتاج الأجهزة في السنوات الأخيرة، وطرحت منتجات منها جهاز الواقع الافتراضي "أوكيولس"، وجهاز دردشة الفيديو بورتال.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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