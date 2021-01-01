

صور تكشف تصميم هاتف شاومي المنتظر Mi Mix 4.. تعرف عليه صور تكشف تصميم هاتف شاومي المنتظر Mi Mix 4.. تعرف عليه

نشرت مواقع تقنية صورا لهاتف شاومي المنتظر “شاومي مي ميكس 4” Xiaomi Mi Mix 4، والمقرر إطلاقه في وقت لاحق من العام الجاري.



ومنذ إطلاق شاومي لهاتف “مي ميكس 3” Mi Mix 3 5G في مايو من عام 2019، لم تطلق الشركة الصينية أي هاتف جديد من سلسلة Mi Mix، حتى هاتف “مي ميكس ألفا” Mi Mix Alpha الذي أعلنت عنه شاومي في سبتمبر 2019 لم يتم إطلاقه في الأسواق حتى الآن.



وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد التصميم المميز المعتاد في سلسلة Mi Mix، حيث إطار مربع وشاشة مسطحة، وتظهر شاشة الهاتف بالكامل دون أي فتحات للكاميرا الأمامية، ما يتوقع أن يصدر الهاتف بكاميرا أسفل الشاشة، مع حواف ضيقة من جميع الاتجاهات.

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وتشير تسريبات أن شاومي ستقدم أفضل مواصفات في هاتف Mi Mix 4 المنتظر من بين هواتفها الذكية حتى الآن.