

صور مسربة تكشف تصميم هاتف شاومي Mi 11 Ultra.. لأول مرة شاشة بجانب الكاميرا الخلفية! صور مسربة تكشف تصميم هاتف شاومي Mi 11 Ultra.. لأول مرة شاشة بجانب الكاميرا الخلفية!

كشفت صور مسربة عن تصميم هاتف شاومي Xiaomi Mi 11 Ultra قبل الإعلان عنه رسميا، وهو الهاتف التالي من هاتف شاومي Xiaomi Mi 11، الذي أطلقت شاومي نسخته العالمية قبل أيام، وبدأ في التوافر في عدة دول خارج الصين.



وبحسب الصور، التي عرضتها قناة Tech Buff على يوتيوب قبل أن يتم حذف الفيديو، فإن هاتف شاومي Mi 11 Ultra يصدر بكاميرا خلفية بارزة تغطي الربع العلوي من ظهر الهاتف، والتي ستقدم أعلى قدرة تقريب في هاتف ذكي حتى الآن، 120 مرة قدرة تقريب.



بالإضافة إلى ذلك، توجد شاشة صغيرة ضمن مربع الكاميرا الخلفية، تعرض كل ما يظهر على شاشة الهاتف، كما يقدم الهاتف كاميرا أمامية في ثقب أعلى يسار الشاشة.

والشاشة في هاتف شاومي المنتظر Mi 11 Ultra ستكون من نوع أوليد OLED بقياس 6,8 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع حماية للشاشة بزجاج جوريلا فيكتوس.ويعتقد بقوة أن يعمل هاتف شاومي Mi 11 Ultra بمعالج كوالكوم سنابدراجون 888، الأحدث من الشركة الأمريكية، مع بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات.ويتوقع أن يكسر سعر هاتف شاومي Mi 11 Ultra حاجز الألف دولار.



