

Xiaomi Mi 11 أول هاتف يأتي مع Snapdragon 888 تعرف على المواصفات Xiaomi Mi 11 أول هاتف يأتي مع Snapdragon 888 تعرف على المواصفات

Xiaomi Mi 11 يعلن عنه رسميًا كأول هاتف مزود بمجموعة شرائح Snapdragon 888 الرائد الجديد من كوالكوم والمعالج هو العالج الذي سنراه طوال عام 2021 مع الهواتف الرائدة الكبيرة من سامسونج و اوبو و فيفو و شاومي وغيرها من الماركات التي تعتمد دائما على معالجات كوالكوم الرائدة في هواتفها الرائدة المميزة للشركة المصنعة للهواتف الذكية.



مواصفات Xiaomi Mi 11

ويأتي شاومي مي 11 مع أفضل شاشة من Xiaomi على الإطلاق، حيث يأتي الهاتف مع شاشة AMOLED مقاس 6.81 بوصة بدقة +QHD ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.



تحتوي الشاشة أيضًا على معدل أخذ عينات يعمل باللمس 480 هرتز، وسطوع ذروة معلن عنه يبلغ 1500 شمعة، وطبقة حماية Gorilla Glass Victus.

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شاشة منحنية على كلا الجانبين، ويوجد بها أحدث ماسح ضوئي لبصمات الأصابع من Goodix.بالإضافة إلى معالج Snapdragon 888 ثماني الأنوية بتردد (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) مع معالج الرسوميات الجديد المصاحب للمعالج الرئيسي من نوع Adreno 660.يأتي مع إصدارات جيدة من حيث سعة التخزين و الرامات (128 / 256 مع 8 جيجابايت رام) و (256 / 12 جيجابايت رام)، لا توجد فتحة microSD لإضافة كارت ذاكرة خارجية، لذا يجب عليك أن تختار سعة التخزين الملائمة لاحتياجاتك.يتكون إعداد الكاميرا الرئيسي من كاميرا بدقة 108 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/1.85.تتميز الكاميرا الثانية ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل بزاوية رؤية 123 درجة، في حين أن الكاميرا الثالثة تأتي كعدسة ماكرو أساسية بدقة 5 ميجابيكسل.في الأمام، توجد كاميرا السيلفي بدقة 20 ميجابيكسل، داخل ثقب في الزاوية اليسرى العليا من الشاشة.يحتوي هاتف مي 11 على بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير.تدعم الشحن السريع بقدرة 55 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، والشحن العكسي بقوة 10 وات.تشمل الميزات الأخرى في Xiaomi Mi 11 سماعات مكبرة استريو مدعومة من Harman Kardon.دعم اتصال 5G المزدوج (في شبكات Sub-6 GHz) ، ودعم Wi-Fi 6E ، و Bluetooth 5.2 ، و NFC ، وجميع إصدارات نظام تحديد المواقع الـ GPS.موعد البيع الأول المقرر في 1 يناير 2021.سيتم تقديم شاومي مي 11 بألوان – (الأسود ، الأبيض ، الأزرق ، الكاكي النباتي ، والجلد الأرجواني).جدول مواصفات Xiaomi Mi 11:سعر شاومى مي 11يبدأ سعر شامي مي 11 (610 دولارًا / 500 يورو) ويصل إلى (720 دولارًا / 585 يورو) لخيار الذاكرة الأكبر.