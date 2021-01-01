

Oppo Find X3 يسجل رقم قياسي جديد على منصة AnTuTu Oppo Find X3 يسجل رقم قياسي جديد على منصة AnTuTu

من المتوقع أن تقوم شركة Oppo بطرح سلسلة Find X3 في الربع الأول من عام 2021، وقد ظهر أحد هواتف سلسلة Oppo Find على منصة AnTuTu المعنية بقياس أداء الهواتف الذكية. وصل الهاتف الذي يعمل بمعالج Snapdragon 888 الأحدث والأقوى حاليا إلى 771،491 نقطة، وهو رقم قياسي جديد على منصة انتوتو.



وكانت نتيجة AnTuTu لاختبار أداء هاتف اوبو فايند X3 القادم، هي مجموع أربعة مكونات للهاتف – (المعالج الرئيسي و معالج الرسوميات و الواجهة والذاكرة). لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهاتف، لكن يمكننا أن نتوقع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت مع مساحة كبيرة من حيث التخزين الداخلي الذي سيساعد Find X3 على تحقيق مثل هذه النتيجة الرائعة.



بالحديث عن المواصفات الفعلية لهاتف Oppo Find X3، حيث يمكن أن نتوقع شاشة بحجم 6.7 بوصة بدقة +QHD ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الشاشة. وهى تقريبا ليست بمواصفات جديدة في سلسلة هواتف Find X، لان Oppo Find X2 Pro الإصدار السابق يحتوى بالفعل على مثل هذه الشاشة.

قال إن Find X3 يحتوي على مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابيكسل مخصص للكاميرا الرئيسية، إلى جانب كاميرا تيليفوتو (بريسكوب) للتصوير عن بُعد بدقة 13 ميجابيكسل 2x.ولم يعلن حتى الأن عن أية تفاصيل أخرى تتعلق بمواصفات الهاتف الرسمية ولكن نتوقع أن يظهر الهاتف قريبا.



