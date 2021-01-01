رفعت شركة هواوي طلب استئناف في محكمة أمريكية للنظر في قرار الحظر المفروض عليها من هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
كانت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية قد وضعت هواوي وعدد من الشركات الصينية ضمن قائمة المحظورين في الولايات المتحدة، وفرضت عليها عقوبات تمنعها من التعامل مع الشركات الأمريكية والعكس. وذلك بسبب تهديدها للأمن القومي الأمريكي وفقًا للقرار وقتها.
وترغب هواوي في استغلال انتخاب الرئيس جو بايدن في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، لاسيما وأن التوتر مع الرئيس السابق ترامب كان السبب الرئيسي للحظر في البداية من خلال إصدار أمر رئاسي طارئ لذلك قبل تأكيد هيئة الاتصالات الفيدرالية على ذلك بشكل نهائي بعد جولة من التحريات.
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التعليقات على هواوي تطلب من الولايات المتحدة إعادة النظر في قرار حظرها
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