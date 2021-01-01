

مواصفات هاتف LG V50S ThinQ ذو الشاشة المزدوجة مواصفات هاتف LG V50S ThinQ ذو الشاشة المزدوجة

ستطلق شركة إل.جي هاتف V50S ThinQ في كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل قبل أن يتم طرحه في بقية أسواق العالم، الجهاز عبارة عن نسخة معدلة من LG G8X ThinQ حيث قامت الشركة بإدراجها في محفظة 5G V‑series للسوق المحلية، إنه أول هاتف ذكي من LG يتفوق على تقنية الشاشة المزدوجة، ويتميز جهاز LG V50S ThinQ بشاشة 6.4 بوصة بدقة 1080 × 2340 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5: 9. كما يتميز مرفق الشاشة المزدوجة بشاشة HD + كاملة بحجم 6.4 بوصة.



مواصفات هاتف V50S ThinQ

يستمد الهاتف الذكي الطاقة من Snapdragon 855 SoC الثماني النواة مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين مدمج يصل إلى 256 جيجابايت، يتميز V50S ThinQ بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلف، العدسة الأساسية هي وحدة 12 ميجابكسل مع معدل فتحة بفتحة f / 1.8، والتي يتم تزاوجها مع عدسة بحجم 13 ميجابكسل مع معدل فتحة بفتحة f / 2.4، الكاميرا الذاتية هي وحدة 32 ميجابيكسل مع معدل فتحة من f / 1.9، يستمد جهاز LG V50S ThinQ الطاقة من بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة تدعم الإصدار 21 من Quick Charge 3.0 ويعمل على نظام Android 9.0 Pie.



تشتمل خيارات الاتصال على شريحتي اتصال 4G LTE و Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac و Bluetooth v5.0 و GPS و USB Type‑C، يحتوي الجهاز على ماسحة ضوئية مثبتة في الخلفية ومتوفر باللون الأسود Aurora، يبلغ قياسه 159.3 × 75.8 × 8.4 ملم ويزن 192 جرامًا، وهي معتمدة من IP68 لمقاومة المياه والغبار، يبلغ سعر جهاز LG V50S ThinQ 1.2 مليون ون (حوالي 1،004 دولار) في كوريا الجنوبية، يشاع أن سعرها أقل من 1000 دولار في الأسواق العالمية. سيكون الهاتف الذكي متاحًا مع ثلاث شركات طيران في كوريا الجنوبية، وهي LG Uplus و KT و SK Telecom، يتم بيع الجهاز غداً في السوق المحلية.