

المواصفات الرئيسية للهاتف القادم Redmi K40 المواصفات الرئيسية للهاتف القادم Redmi K40

بعد أن تم التأكيد على أن سلسلة هواتف Redmi K40 Series الجديدة من شاومي ستصل بشكل رسمي يوم 25 فبراير المقبل، ظهر اليوم تسريب جديد يجلب معه المواصفات الرئيسية للهاتف Redmi K40 حيث سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع دعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K ومواصفات أخرى ممتازة سأعرضها عليكم خلال هذا المقال الجديد الذي سيضم المواصفات الرئيسية للهاتف Redmi K40.

مواصفات هاتف Redmi K40

وفقا للتسريب الجديد فإن هذا الهاتف القادم سيضم شاشة IPS LCD حجمها 6.81 بوصة بدقة 3200×1440 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass وتحتوي على ثقب في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 30 ميجا بكسل.

الهاتف Redmi K40



بالإضافة إلى أن الهاتف Redmi K40 يضم 4 كاميرات في الخلف بدقة 108 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 5 ميجا بكسل للكاميرا الماكرو أما الكاميرا الرابعة فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، والهاتف يضم فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية وبجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية.



وبخصوص المعالج فسيتم تشغيل هذا الهاتف القادم بمعالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 870 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر وسيضم كذلك ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت بالإضافة إلى أن Redmi K40 سيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.2 (وسيكون من أول الهواتف التي ستحصل على تحديث MIUI 12.5 الجديد من شاومي).

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