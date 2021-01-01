

سعر ومواصفات Xiaomi Poco F2 Pro سعر ومواصفات Xiaomi Poco F2 Pro

الهاتف Poco F2 Pro من أفضل الهواتف التابعة لسلسلة Poco من شاومي حيث يأتي مع مواصفات ممتازة للغاية حيث يأتي مع 4 كاميرات في الخلف تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K مع كاميرا أمامية منبثقة تظهر عند اللزوم كما أنه يضم معالجا قويا من كوالكوم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وكل هذا مع سعر قد يكون غاليا نسبيا لذلك دعونا نتعرف على سعر ومواصفات



مواصفات هاتف Poco F2 Pro

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن هذا الهاتف يوم 12 مايو 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 19 من نفس الشهر.



الشبكة: Xiaomi Poco F2 Pro يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس وهذا يعني أنك ستحصل على اتصال 2G و3G و4G و5G ويدعم تركيب شرحتي اتصال من نوع Nano-SIM والشريحتان في وضع الاستعداد.

قد يعجبك أيضا...

أبعاد الهاتف: يأتي هذا الهاتف بأبعاد الارتفاع 163.3 × العرض 75.4 وبسمك 8.9 ملم، وبوزن ثقيل نسبيا يصل إلى 219 جراما.الشاشة: يحتوي هاتف Poco F2 Pro على شاشة Super AMOLED بحجم 6.67 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل ويوجد عليها طبقة حماية من فئة Corning Gorilla Glass 5.الكاميرا الخلفية: هذا الهاتف يضم 4 كاميرات في الواجهة الخلفية الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا الفائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الـ telephoto بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 أما الكاميرا الرابعة فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، والهاتف يضم فلاش LED مزدوجا ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 24 أو 30 إطارا في الثانية وبجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية، كما أنه يدعم خاصية panorama وHDR بالإضافة إلى خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية فهي عبارة عن كاميرا منبثقة تظهر عند اللزوم وتأتي بدقة 20 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنها تدعم خاصية HDR.المعالج: الهاتف Xiaomi Poco F2 Pro يضم معالجا ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 865 المصنوع بتكنولوجيا (7 nm+) والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه يضم معالج رسوميات من فئة Adreno 650.نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم MIUI 12 (مؤهل للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: الهاتف Poco F2 Pro للشراء بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 256 جيجا بايت والذاكرة غير قابلة للاتساع.البطارية: يحتوي هذا الهاتف على بطارية من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4700 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط (يمكن شحن بطارية الهاتف بالكامل خلال 63 دقيقة فقط).المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في الشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه كما أنه يدعم مستشعرات أخرى بما في ذلك التسارع والدوران والقرب والبوصلة.أهم ممميزات الهاتفواجهة أمامية وخلفية من زجاج Gorilla Glass 5 والإطار من الألومنيوم.أداء المعالج ممتاز للغاية في تشغيل الألعاب وإجراء المهام الثقيلة كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.الكاميرات الخلفية تعمل بشكل جيد للغاية حتى في التصوير الليلي وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K.شحن سريع بقوة 30 واط يمكنه شحن الهاتف خلال 63 دقيقة فقط.الشاشة جيدة بدقة ممتازة مما يعني أنها تعمل بشكل جيد حتى تحت ضوء الشمس المباشر.يدعم مكبر الصوت ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم مع دعم منفذ الأشعة تحت الحمراء وخاصية NFC.البطارية تصمد لفترة طويلة على مدار اليوم.عيوب الجواللا يدعم زيادة المساحة التخزينية.الكاميرا الأمامية ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية ولكن تصميم رائع للغاية ولم نشاهده إلا في هواتف قليلة.العلبة لا تحتوي على سماعات الأذن وهذا يعني أنك ستحتاج إلى شرائها بشكل منفصل.لا يدعم الراديو FM.وزنه ثقيل نوعا ما ولا يسهل استخدامه بيد واحدة.معرض للكسر بسهولة بسبب قدومه من الزجاج لذلك سيتوجب عليك استخدام جراب لحمايته عند السقوط.سعر الهاتف Xiaomi Poco F2 Proالهاتف Xiaomi Poco F2 Pro يباع بسعر 500 دولار أمريكي ما يعادل 7800 جنيه مصري للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.وبسعر 600 دولار ما يعادل 9400 جنيه مصري للإصدار الأكبر الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.