

مواصفات وأسعار هاتف HTC Wildfire E lite مواصفات وأسعار هاتف HTC Wildfire E lite

أعلنت اليوم شركة HTC عن الهاتف HTC Wildfire E lite بمواصفات اقتصادية وسعر رخيص للغاية يصل إلى 103 دولارات وفي هذا المقال الجديد سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف HTC Wildfire E lite، مع العلم أن الهاتف تم طرحه اليوم للبيع في روسيا وجنوب إفريقيا ولم تحدد الشركة موعد إطلاقه في باقي الأسواق.



المواصفات الرئيسية للهاتف

يأتي هاتف HTC Wildfire E lite مع شاشة LCD حجمها 5.45 بوصة وبدقة بدقة HD + ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18 : 9، وسيتم تشغيله بمعالج من فئة MediaTek Helio A20 مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 2 جيجا رام (الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD) ويعمل بنظام Android 10 (Go Edition).



يحتوي هذا الهاتف الجديد من HTC على كاميراتين في الواجهة الخلفية الكاميرا الرئيسية دقتها 8 ميجا بكسل والكاميرا الثانية هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل بالإضافة إلى أن الهاتف HTC Wildfire E lite يضم فلاش LED في الواجهة الأمامية والخلفية مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف أيضا، وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 3000 مللي أمبير ويتم شحنها من خلال منفذ microUSB القديم.

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سعر الهاتف HTC Wildfire E liteسعر الهاتف HTC Wildfire E lite في جنوب إفريقيا وروسيا يبلغ حوالي 103 دولارات أمريكية للإصدار الوحيد الذي يضم 2 جيجا رام مع 16 جيجا بايت.