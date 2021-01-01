مواصفات وأسعار هاتف HTC Wildfire E lite

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مواصفات وأسعار هاتف HTC Wildfire E lite

أعلنت اليوم شركة HTC عن الهاتف HTC Wildfire E lite بمواصفات اقتصادية وسعر رخيص للغاية يصل إلى 103 دولارات وفي هذا المقال الجديد سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف HTC Wildfire E lite، مع العلم أن الهاتف تم طرحه اليوم للبيع في روسيا وجنوب إفريقيا ولم تحدد الشركة موعد إطلاقه في باقي الأسواق.

المواصفات الرئيسية للهاتف
يأتي هاتف HTC Wildfire E lite مع شاشة LCD حجمها 5.45 بوصة وبدقة بدقة HD + ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18 : 9، وسيتم تشغيله بمعالج من فئة MediaTek Helio A20 مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 2 جيجا رام (الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD) ويعمل بنظام Android 10 (Go Edition).

يحتوي هذا الهاتف الجديد من HTC على كاميراتين في الواجهة الخلفية الكاميرا الرئيسية دقتها 8 ميجا بكسل والكاميرا الثانية هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل بالإضافة إلى أن الهاتف HTC Wildfire E lite يضم فلاش LED في الواجهة الأمامية والخلفية مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف أيضا، وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 3000 مللي أمبير ويتم شحنها من خلال منفذ microUSB القديم.

سعر الهاتف HTC Wildfire E lite
سعر الهاتف HTC Wildfire E lite في جنوب إفريقيا وروسيا يبلغ حوالي 103 دولارات أمريكية للإصدار الوحيد الذي يضم 2 جيجا رام مع 16 جيجا بايت.

المصدر: قل ودل

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