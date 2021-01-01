

اختيار سامسونج لتصنيع التابلت التعليمي في مصر بطاقة مليون جهاز سنويا اختيار سامسونج لتصنيع التابلت التعليمي في مصر بطاقة مليون جهاز سنويا

قالت مصادر مطلعة أنه تم اختيار شركة سامسونج Samsung لتصنيع الأجهزة اللوحية التعليمية (تابلت) في مصر، من بين العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات العالمية.



وبحسب تصريحات نشرها موقع FollowICT الإلكتروني، فقد تم الاتفاق مع سامسونج على إنشاء مصنع في مصر بقيمة استثمارية 30 مليون دولار تقريبا، على أن يتم إنتاج مليون جهاز لوحي سنويا، كما تم الاتفاق على مواصفات الجهاز وسعر بيعه لوزارة التربية والتعليم.



بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تنظيم دورات تدريبية سنويا، مع زيادة أعداد المتدربين المصريين بمصانع الشركة فى الخارج، كما ستتاح مناهج تعليمية فى علم تصنيع التابلت من خلال سامسونج، والتي أكدت أن لديها مراكز صيانة فى كل المحافظات، وأنها ستكون قادرة على تقديم الخدمة على أعلى مستوى.

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ودرست وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العروض المقدمة من شركات تصنيع التابلت، والتي تضمنت عروضا من شركات صينية وكورية، في إطار خطة الحكومة لتوطين صناعة التابلت في مصر، وتحول العملية التعليمية للاعتماد عليه.وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا، أمس الاثنين، لمتابعة خطوات توطين صناعة التابلت فى مصر، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، وعدد من المسؤولين المعنيين.واختارت وزارة التربية والتعليم فى عام 2018 شركة سامسونج لتوريد مليون جهاز تابلت تعليمى مستورد لاستخدامه فى العملية التعليمية لطلبة الصف الأول الثانوي من بين 50 شركة محلية وعالمية تقدمت لتوريد الأجهزة.