قالت مصادر مطلعة أنه تم اختيار شركة سامسونج Samsung لتصنيع الأجهزة اللوحية التعليمية (تابلت) في مصر، من بين العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات العالمية.
وبحسب تصريحات نشرها موقع FollowICT الإلكتروني، فقد تم الاتفاق مع سامسونج على إنشاء مصنع في مصر بقيمة استثمارية 30 مليون دولار تقريبا، على أن يتم إنتاج مليون جهاز لوحي سنويا، كما تم الاتفاق على مواصفات الجهاز وسعر بيعه لوزارة التربية والتعليم.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تنظيم دورات تدريبية سنويا، مع زيادة أعداد المتدربين المصريين بمصانع الشركة فى الخارج، كما ستتاح مناهج تعليمية فى علم تصنيع التابلت من خلال سامسونج، والتي أكدت أن لديها مراكز صيانة فى كل المحافظات، وأنها ستكون قادرة على تقديم الخدمة على أعلى مستوى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اختيار سامسونج لتصنيع التابلت التعليمي في مصر بطاقة مليون جهاز سنويا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق