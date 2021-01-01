

تسريب جديد يكشف عن صور ومواصفات هاتف OnePlus 9 Pro تسريب جديد يكشف عن صور ومواصفات هاتف OnePlus 9 Pro

ظهر اليوم تسريب جديد من اليوتيوبر Dave2D يكشف عن المواصفات الرئيسية للهاتف القادم OnePlus 9 Pro مع بعض الصور التي تعطينا نظرة تفصيلية عن تصميم الجهاز حيث سيأتي مع 4 كاميرات في الخلف وعلامة هاسيلبلاد التجارية في المستطيل الذي يحتوي على الكاميرات بالإضافة إلى شاشة لا تحتوي على حواف وتأتي بدقة عالية جدا، وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم المواصفات الرئيسية للهاتف OnePlus 9 Pro.



مواصفات الهاتف OnePlus 9 Pro

ووفقا للتسريب الجديد فهذا الهاتف القادم سيحتوي على شاشة منحنية بدقة 3120×1440 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسيتم تشغيله بالمعالج الرائد Snapdragon 888 بجانب 12 جيجا رام من الذاكرة العشوائية وسيعمل بشكل مسبق بأحدث نظام تشغيل من جوجل Android 11.



وبالنسبة للكاميرات الخلفية فسيحتوي هذا الهاتف على كاميرا رئيسية وكاميرا فائقة السرعة بجانب كاميرا ماكرو وأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وهذا يعني أنه لن يتضمن عدسة منظار، هناك صور لواجهة مستخدم الكاميرا تعرض مجموعة من الأوضاع المختلفة التي تشمل Nightscape وTilt-shift وPro mode وتظهر واجهة مستخدم الكاميرا أن الهاتف يمكنه التقاط الصور من وضع 0.6 من خلال الوحدة فائقة السرعة وحتى 3.3x والذي يفترض أنه يتم من خلال المستشعر الرئيسي، وعلاوة على ذلك فإن هناك كاميرا أمامية واحدة موجودة بداخل ثقب في أعلى الزاوية اليسار للشاشة.

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وبخصوص البطارية فنتوقع أن يأتي الهاتف OnePlus 9 Pro مع بطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط مع الشحن اللاسلكي السريع بقوة 45 واط.ومن المتوقع أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 9 Series في وقت مبكر من سلسلة OnePlus 8 التي وصلت في العام الماضي ويفترض أن تكون في منتصف شهر مارس أي بعد شهر واحد فقط من الآن، وننتظر ظهور مزيد من التسريبات في الأيام القادمة قبل الإعلان الرسمي.