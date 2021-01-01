

سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Armor 10 5G سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Armor 10 5G

في نهاية العام الماضي حصلنا على هاتف ذكي متين مزود بتقنية 5G بفضل شركة Ulefone التي قامت بإطلاق الهاتف Ulefone Armor 10 5G في شهر ديسمبر الماضي مع 4 كاميرات في الخلف بمستشعر رئيسي دقته 64 ميجا بكسل وبطارية كبيرة تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي السريع بالإضافة إلى دعم خاصية مقاومة الماء والغبار ومواصفات أكثر من رائعة بسعر مناسب، وخلال هذا المقال الجديد سنتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Armor 10 5G.



مواصفات Ulefone Armor 10 5G

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن Armor 10 5G رسميا يوم 17 نوفمبر 2020 وتم إطلاقه إلى الأسواق يوم 7 ديسمبر.



الشبكة: يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس بما في ذلك 2G و3G و4G و5G ويدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano-SIM (الشريحتان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي هذا الهاتف بأبعاد الارتفاع 176.5 × العرض 82.8 وبسمك 14.6 ملم، وبوزن ثقيل جدا يصل إلى 328 جراما.الشاشة: يأتي هاتف Ulefone Armor 10 5G مع شاشة IPS LCD بحجم 6.67 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل والشاشة محمية بزجاج مقاوم للخدش والطلاء مقاوم للزيوت.إضافات: يدعم خاصية مقاومة الماء والغبار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) مع خاصية مقاومة السقوط على الخرسانة حتى 1.2 متر بالإضافة إلى أنه متوافق مع MIL-STD-810G.المعالج: يأتي الهاتف Ulefone Armor 10 5G مع معالج ثماني النواة من فئة MediaTek Dimensity 800 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MP4.نظام التشغيل: يعمل هذا الهاتف بنظام Android 10 مع أحدث واجهة مستخدم من Ulefone (ضمن خطط الشركة للحصول على تحديث Android 11 في المستقبل القريب كونه من الهواتف الرائدة).الذاكرة: الهاتف الجديد من Ulefone متوفر للشراء بإصدار وحيد على مستوى الذاكرة ويضم ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (يستخدم منفذ الشريحة الثانية).الكاميرا الخلفية: هذا الهاتف يضم 4 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وبدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.8 للكاميرا الماكرو، أما بالنسبة للكاميرا الرابعة فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2، والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية panorama وHDR ويضم فلاش LED.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية فالهاتف Ulefone Armor 10 5G يضم كاميرا سيلفي بدقة 16ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.البطارية: الهاتف Armor 10 5G يضم بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5800 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط وتدعم أيضا الشحن اللاسلكي السريع بقوة 15 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مثبتا في الخلف كما أنه يدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه ويدعم أيضا مستشعرات أخرى تشمل التسارع والدوران والقرب والبوصلة والبارومتر والباروسيتور وكولومبيتر.مميزات Armor 10 5Gمقاوم للماء والغبار IP68 كما أنه مقاوم للسقوط على الخرسانة حتى 1.2 متر.المعالج ممتاز للغاية ويعتبر من المعالجات الرائدة ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G.الكاميرات الخلفية تقدم أداء جيدا في التصوير حتى في الضوء المنخفض كما أنه يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.بطارية كبيرة جدا تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي السريع.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم والراديو FM كما أنه يدعم مكبر الصوت وخاصية NFC.دقة الشاشة جيدة ويوجد عليها زجاج مقاوم للخدش.عيوب الهاتفنوع الشاشة لا يليق بهاتف رائد مثل هذا كنا نطمح أن تأتي من نوع أموليد.قوة الشحن السريع ليست جيدة مع بطارية بمثل هذه السعة الكبيرة وهذا يعني أنك ستحتاج وقتا طويلا قد يصل إلى ساعتين من الزمن لشحن البطارية بالكامل.الكاميرا الأمامية ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية.سمك الهاتف عريض ووزنه ثقيل للغاية مما يصعب استخدامه بيد واحدة.سعر الهاتف Ulefone Armor 10 5Gسعر الهاتف Ulefone Armor 10 5G على أمازون يبلغ حوالي 599 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.بينما يبلغ سعر الهاتف على eBay حوالي 500 دولار لنفس الإصدار.