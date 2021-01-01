يبدو أن شركة ون بلس تتجه إلى تحسين ملحوظ في كاميرات هواتفها وفقًا للتسريبات الأخيرة، وذلك بالتعاون مع العلامة التجارية المعروفة Hasselblad لتطوير كاميرا هاتف OnePlus 9 Pro القادم في وقت قريب من هذا العام، والمتوقع له أن يكون أحد أفضل الهواتف في السوق خلال 2021 والمنافس الرئيسي لهواتف سامسونج بين الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.
وتظهر صور الهاتف وجود 4 كاميرا بالخلف ومستشعر على يبدو أنه للإضاءة بجانب فلاش، واسم Hasselblad يتواجد في مستطيل الكاميرات.
كما تشير التسريبات من اليوتيوبر Dave2D لوجود زوايا شاشة منحنية الأطراف بدقة 1440 بكسل وسرعة تحديث عالية 120 هرتز.
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التعليقات على صور مسربة لهاتف OnePlus 9 Pro تشير لقدومه مع كاميرا من Hasselblad
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