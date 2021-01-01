

شاومي تعلن عن الإصدار العالمي من هاتفها Xiaomi Mi 11.. تعرف على مواصفاته وسعره شاومي تعلن عن الإصدار العالمي من هاتفها Xiaomi Mi 11.. تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن الإصدار العالمي من هاتفها الذكي “شاومي مي 11” Xiaomi Mi 11، المنافس القوي لهواتف سامسونج جالاكسي إس21 (Galaxy S21)، وهو الإصدار الذي يحظى ببعض التغييرات عن النسخة الصينية.



ويتميز هاتف شاومي Mi 11 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 888، ما يجعله أول هاتف يتم إطلاقه بهذه الرقاقة عالية الجودة من كوالكوم الأمريكية، والتي تتضمن اتصال مدمج بشبكات الجيل الخامس 5G.



مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mi 11

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الشبكات: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G.التصميم: واجهة من زجاج جوريلا فيكتوس، وظهر من زجاج جوريلا 5، وإطار من الألمونيوم.الشاشة: من نوع أموليد AMOLED بقياس 6,81 بوصة، ودقة 1440×3200 بيكسل، وأقصى سطوع 1,500 شمعة، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 91,4%، ونسبة أبعاد 20:9، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم HDR10+.نظام التشغيل: واجهة المستخدم MIUI 12 القائمة على أندرويد 11.المعالج: كوالكوم سنابدراجون 888 (5 نانومتر).معالج الرسوميات: أدرينو 660.الذاكرة العشوائية (رام): 8 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 128 و256 جيجابايت، ولا يوجد منفذ لكروت الذاكرة الخارجية.الكاميرا الأمامية: بدقة 20 ميجابيكسل (واسعة)، مع دعم HDR، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30/60fps و720p@120fps.الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات، مع فلاش ليد مزدوج، ودعم HDR وبانوراما.عدسة بدقة 108 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.9 (واسعة)، مع ميزات التثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي PDAF وHDR10+.عدسة بدقة 13 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (فائقة الاتساع).عدسة بدقة 5 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).تصوير فيديو بدقة 8K@24/30fps و4K@30/60fps و1080p@30/60/120/240fps.المستشعرات: حساس البصمة (مدمج أسفل الشاشة)، مع مستشعر التسارع Accelerometer وجيروسكوب والتقارب Proximity والبوصلة.البطارية: بسعة 4,600 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 55 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط، مع تقنيات Power Delivery 3.0 وQuick Charge 4+.وتقدم شاومي شاحنا سريعا بقدرة 55 واط من GaN مع الهاتف إلى المستهليكن الأوروبيين دون تكلفة إضافية.موعد الإطلاق: لم تلعن عنه شاومي بعد.السعر:إصدار 8/128 جيجابايت بسعر 900 دولارا (14,100 جنيها مصريا تقريبا).إصدار 8/256 جيجابايت بسعر 960 دولارا (15,000 جنيها مصريا تقريبا).