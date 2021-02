سعر ومواصفات Motorola One 5G Ace سعر ومواصفات Motorola One 5G Ace

الهاتف Motorola One 5G Ace هو هاتف جديد من شركة موتورولا تم الإعلان عنه في بداية العام الجاري وبالتحديد يوم 8 يناير مع مواصفات تقنية أكثر من رائعة مقارنة بسعره حيث يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويدعم أيضا تصوير الفيديوهات بجودة 4K ويأتي مع طلاء مقاوم للماء وبطارية كبيرة ومعالج جيد على مستوى الأداء ومواصفات أخرى مميزة سنتعرف عليها في هذا المقال الجديد الذي يضم سعر ومواصفات الهاتف Motorola One 5G Ace.



مواصفات Motorola One 5G Ace الكاملة

تاريخ التصنيع: أعلنت موتورولا عن هذا الهاتف يوم 8 يناير 2021 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 14 من نفس الشهر.



الشبكة: هذا الهاتف الجديد يدعم شبكات الاتصال حتى الجيل الخامس وهذا يعني أنك ستحصل على اتصال 2G و3G و4G و5G ويدعم تركيب شريحة واحدة من نوع Nano-SIM.

أبعاد الهاتف: أبعاد الهاتف Motorola One 5G Ace تأتي بـ الارتفاع 166.1 × العرض 76.1 وبسمك 9.9 ملم، وبوزن قد يكون ثقيلا نوعا ما يصل إلى 212 جراما.الشاشة: تم تصميم هذا الهاتف حول شاشة LTPS IPS LCD بحجم 6.7 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل.الكاميرا الخلفية: يحتوي هاتف Motorola One 5G Ace على 3 كاميرات، الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الثالثة هي عبارة عن كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف يضم فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية panorama وHDR بالإضافة إلى خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنها تدعم خاصية HDR.المعالج: يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 750G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع معالج رسوميات من فئة Adreno 619.نظام التشغيل: Motorola One 5G Ace يعمل بنظام Android 10 مع أحدث واجهة مستخدم من Motorola (مؤهل للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: هذا الهاتف متوفر للشراء بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام قابلة للاتساع عبر منفذ microSD (فتحة مخصصة).البطارية: بطارية الهاتف Motorola One 5G Ace تأتي من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مثبتا في الخلف مع شعار موتورولا كما أنه يدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه ويدعم أيضا مستشعرات أخرى تشمل التسارع والدوران والقرب والبوصلة والبارومتر.مميزات الهاتفدقة الشاشة جيدة وتعمل بشكل رائع في جميع الأحوال حتى تحت ضوء الشمس المباشر وتدعم HDR10.البطارية كبيرة وتصمد لفترة طويلة من الاستخدام.يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.الكاميرات الخلفية تعمل بشكل جيد في التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات حيث تدعم التصوير بجودة 4K.أداء المعالج ممتاز في تشغيل الألعاب وإجراء المهام الثقيلة ويساعده على ذلك الذاكرة العشوائية التي تأتي بسعة 8 جيجا رام.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويدعم أيضا مكبر الصوت وخاصية NFC.الطلاء الخارجي للهاتف مقاوم للماء.عيوب الجوالتقنية الشحن السريع ضعيفة وليس كما يجب أن يكون مقارنة بسعة البطارية الكبيرة.يدعم تركيب شريحة اتصال واحدة فقط.الوزن ثقيل نسبيا مما يصعب حمله واستخدامه بيد واحدة.الكاميرا الأمامية ليست جيدة في التصوير الليلي ولكنها ما زالت تقدم أداء مقبولا.متوفر للشراء بلونين فقط وهما الرمادي والفضي.لم يتم تحديد إذا كان الهاتف يدعم الراديو FM أم لا.سعر الهاتف Motorola One 5G Aceسعر الهاتف Motorola One 5G Ace يبلغ حوالي 399 دولارا أمريكيا ما يعادل 6270 جنيها مصريا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.