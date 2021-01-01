

طرح Xiaomi Redmi 9T الجديد رسميًا في مصر – شاومي تنافس نفسها ! طرح Xiaomi Redmi 9T الجديد رسميًا في مصر – شاومي تنافس نفسها !

قامت شركة شاومي اليوم في السوق المصري بطرح هاتفها الجديد Xiaomi Redmi 9T في الأسواق، ويعتبر الهاتف هو نسخة من Poco M3 الذي تم طرحه في مصر مؤخرًا مع اضافة كاميرا خلفية للتصوير الواسع .. حيث تحاول شركة شاومي ان تُنافس نفسها بنفسها لتحصل على نسبة كبيرة من مبيعات هذه الفئة السعرية.



مواصفات Xiaomi Redmi 9T :-

وزن 198 جرام

أبعاد الهاتف 162.3×77.3×9.6 مم

خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك البولي كاربونيت

الهاتف مقاوم لطرطشة الماء مما يؤكد على جودة التقفيل

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري في نفس الوقت

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.53 بوصة بدقة 1080×2340 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19.5:9 والشاشة ليست كاملة والسيلفي موجود في النوتش بتصميم الـWater Drop



الشاشة تأتي مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الثالث

معالج الهاتف كوالكوم سناب دراجون 662 ثماني النواة بدقة تصنيع 11 نانو ميتر والأربع أنوية الأقوى بتردد 2.0 جيجا هيرتز من نوع Kryo 260 Gold والمعالج الرسومي هو Adreno 610

نظام تشغيل اندرويد 10 بواجهة شاومي MIUI 12

مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام

الذاكرة للنسخة الـ64 جيجا هي UFS 2.1

الذاكرة للنسخة الـ128 جيجا هي UFS 2.2

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.1 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية، الأولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

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الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsالهاتف يدعم سماعات خارجية Stereoالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالهاتف لا يدعم الـNFCالهاتف يدعم مستشعر الـIR Blaster للتحكم في الأجهزة الكهربائيةبصمة الإصبع موجودة على زِر الباور كما يدعم الـFace Unlockبطارية الهاتف تأتي من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 6000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات وتدعم الشحن العكسي بقوة 2.5 وات ويتم الشحن عن طريق USB Type Cالوان الهاتف الأخضر والبرتقالي والأزرق والرماديتم تسعير هاتف Xiaomi Redmi 9T في مصر للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 2699 جنية والنسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام تم تسعيرها بسعر 2899 جنية، والهاتف متاح للحجز المُسبق من غدًا 7 فبراير وسيتم التسليم والبدأ في المبيعات يوم 15 فبراير القادم وهدية الحجز المُسبق هي Mi True Wireless Basic 2.الهاتف يأتي بخامات خارجية عادية في هذه الفئة مع شكل تصميم مُميز الى حد كبير نظرًا لتدرج Frame او إطار الكاميرات، كما تؤكد شاومي على جودة تقفيل هذا الهاتف، أما عن الشاشة فهي جيدة هي نفسها الموجودة في Poco M3 وبالتبعية هي الموجودة في Redmi 9 بدون أي إختلاف، النقطة السلبية فيها هي السطوع.أما على جانب الأداء فالهاتف يُقدم معالج سناب دراجون 662 الموجود في Poco M3، بشكل عام هذا المعالج يُناسب الإستخدامات البسيطة ولا يهتم ليُقدم أقوى أداء في المهام الصعبة والألعاب، حيث نجد ان G80 يُقدم أداء أفضل في الألعاب، لكن بشكل عام المعالج مقبول ونقطة الواجهة وإستقرارها هي الفيصل.بالنسبة للبطارية فهي ضخمة وتدعم الشحن السريع وتدعم الشحن العكسي، كأرقام وكدعم للشحن السريع فهي جيدة، أما عن الكاميرات فالهاتف يُقدم نفس كاميرات بوكو M3 لكن مع كاميرا خلفية إضافية للتصوير الواسع، ويُقدم الهاتف كافة المستشعرات مع بصمة إصبع على زِر الباور وسماعات ستيريو خارجية.