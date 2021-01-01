

OnePlus Nord يحصل على تحديث OxygenOS 11 (الإصدار التجريبي) و Android 11 OnePlus Nord يحصل على تحديث OxygenOS 11 (الإصدار التجريبي) و Android 11

يمكن لمستخدمي هاتف OnePlus Nord الآن تثبيت إصدار Open Beta من OxygenOS 11 المبني على Android 11، ويتوفر تحديث النظام الجديد إلى الإصدارات العالمية من الهاتف، باستثناء الإصدار الأوروبي الذي سيتم إضافته قريبًا، وفقًا لشركة ون بلس.



ستقوم واجهة OxygenOS 11 بتحديث هاتف ون بلس نورد إلى الإصدار الأخير من نظام الأندرويد – Android 11 وإحضار تغييرات معه مثل تصميم جديد لواجهة المستخدم، ومفتاح اختصار للوضع الداكن، وتحسينات على شاشة الهاتف، والمزيد.



نظرًا لأن هذا إصدار Open Beta هو إصدار تجريبي وليس إصدارًا مستقرًا نهائي، فقد حذرت OnePlus المستخدمين من خلال منتدى الشركة من احتمال وجود مخاطر محتملة في تحديث OxygenOS 11 الإصدار التجريبي، مع توفير إرشادات حول كيفية تثبيته.

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تقول الشركة أيضًا أنه يجب على مستخدمي OnePlus Nord التأكد من أن مستوى بطارية أجهزتهم أعلى من 30% وأن مساحة التخزين المتوفرة يجب ألا تقل عن 3 جيجابايت على الأقل قبل تثبيت التحديث.سعر ومواصفات ون بلس نورد:أكدت OnePlus في أواخر الأسبوع الماضي أن OnePlus Nord سيحصل على أول إصدار تجريبي مفتوح يعتمد على OxygenOS 11 هذا الأسبوع.سيكون كل من OnePlus 7 و OnePlus 7T هي الهواتف التالية التي سوف تتلقي التحديث الجديد في الأسابيع المقبلة.مميزات تحديث OxygenOS 11 لجوال OnePlus Nord:سيحقق إصدار OxygenOS 11 الاستقرار لبعض تطبيقات الطرف الثالث ويحسن تجربة المستخدم على OnePlus Nord.يمكن تمكين الوضع الداكن من خلال سحب الإعداد السريع لأسفل.يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص الوقت لـ الوضع المظلم لتمكينه تلقائيًا.عند الوصول إلى الشاشة التي تعمل دائما (Always On Display)، تمت إضافة 10 أنماط جديدة للساعة إلى OnePlus Nord.سيكون هناك نمط ساعة “Insight” مضاف حديثًا، والذي سيتغير وفقًا لبيانات استخدام الهاتف.تمت إضافة ميزة “Canvas” التي يمكنها رسم صورة إطار سلكي تلقائيًا بناءً على صورة شاشة القفل على الهاتف.سيوفر OxygenOS 11 أيضًا واجهة تصميم جديدة وأداة طقس إلى هاتف OnePlus Nord.ستكون هناك وظيفة “قصة” في معرض الصور، حيث سيتم إنشاء مقاطع الفيديو الأسبوعية تلقائيًا باستخدام الصور ومقاطع الفيديو من التخزين، وفقًا لسجل التغيير.من المتوقع أن سرعة تحميل المعرض ومعاينة الصور ستكون أسرع بعد التحديث، وفقًا لـ OnePlus.للتحديث، يجب على المستخدمين تنزيل أحدث حزمة ZIP لترقية ROM من الخادم المحدد ونسخ حزمة ترقية ROM إلى وحدة تخزين الهاتف.بعد ذلك، انتقل إلى الإعدادات> تحديثات النظام> الترقية المحلية.انقر فوق ترقية حزمة التثبيت المقابلة.عند اكتمال الترقية، يتعين على المستخدمين النقر فوق إعادة التشغيل.تحذير: لا ينبغي لمستخدمي OnePlus Nord الذين يستخدمون الهاتف الذكي كهاتف أساسي يومي أن يفكروا في تثبيت التحديث التجريبي، ويجب عليهم انتظار طرح التحديث المستقر في الأسابيع المقبلة.