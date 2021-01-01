

Samsung Galaxy A72: صور تكشف التصميم وموعد الإعلان عنه :) Samsung Galaxy A72: صور تكشف التصميم وموعد الإعلان عنه :)

ظهر تصميم هاتف Samsung Galaxy A72 عبر الإنترنت من خلال بعض الصور التي تظهر قالب للهاتف من الألومنيوم.



سوف يحتوي الجهاز على خمسة أماكن لأجهزة استشعار الكاميرا في الجهة الخلفية.



وعلى الرغم من أن التقارير الأخيرة تشير إلى أنه سيكون به إعداد رباعي للكاميرا الخلفية بدلاً من إعداد الكاميرا الخلفية.



توجد أزرار الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الأيمن من الهاتف.

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تعرض هاتف سامسونج جالكسي A72 للعديد من التسريبات سابقا ومن الممكن إطلاقه في مارس 2021.من المتوقع أن يعمل سامسونج جالكسي A72 بنظام Android 11 ويأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت.نشرت صورا تحتوى على تصميم الهاتف وهى من الألومنيوم وهو قالب سامسونج جالكسي A72. حواف الجهاز مستديرة.حيث تشير الصور التي نشرت، إلى أن سامسونج A72 سيحتوي على منفذ USB-C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم في الجزء السفلي من الهاتف. أيضا مخرج مكبر الصوت.سعر Samsung Galaxy A72:يمكن إطلاق هاتف Samsung في مارس 2021. حيث من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Samsung A72 حوالى 600 دولار فصاعدًا للإصدار الداعم لشبكات الـ 5G.و 500 دولار فصاعدًا للإصدار الداعم لشبكات الـ 4G، حسب التقرير.سُرب أيضا: أن سامسونج A72 هو أول هاتف من سامسونج يتميز بإعداد كاميرا خماسية في الجهة الخفية.قال أحد المسربين لاحقًا، إنه قد يأتي مع إعداد رباعي للكاميرا الخلفية بدلاً من خمسة.تم رصد Samsung Galaxy A72 مؤخرًا في قائمة Geekbench، مما يشير إلى أن إصدار الـ 4G سيحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon 720G.ويبدو أنه يحمل رقم الموديل SM-A725F.تم أيضًا تسريب الصور المزعومة لجهاز سامسونج A72 قبل أسبوعين، والتي تظهر الهاتف الذكي بشاشة مسطحة مع فتحة مثقبة لكاميرا الصور الشخصية.