تظهر لبعض مستخدمي رسالة مفادها بأن بطاقة SIM غير نشطة، والتي يصعب معها إجراء المكالمات الصوتية العادية عن طريق بطاقة الاتصال ، حيث تحدث مشكلة بطاقة SIM غير نشطة عند شراء شريحة اتصال جديدة أو نقلها إلى .
توجد العديد من الأسباب التي تجعل الهاتف لا يقرأ شريحة الـ SIM، أولها بل أهمها هو إدخالها بشكل غير صحيح فإذا كانت مثبتة غير صحيح ستظهر رسالة أن الشريحة غير نشطة أو لا توجد شريحة اتصال، ويكمن السبب الثاني وراء نظام التشغيل الخاص بالجهاز وهو عدم تمكنه من قراءة بطاقة الاتصال بشكل جيد.
قد يكون السبب الرئيسي في ظهور مشكلة بطاقة SIM غير نشطة، هي الأتربة الصغير غير المرئية العالقة بشريحة SIM والمنفذ الخاص بها، لا سيما إذا كنت تستخدم هذا الهاتف مذ عدة سنوات، حيث تضع الأتربة حاجز بين شريحة الاتصال والمنفذ الموجود بالهاتف مما يصعب على نظام التشغيل قراءتها بصورة جيدة، كل ما عليك فعله هو تنظيف المنفذ والشريحة بلطف باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة حل مشكلة بطاقة SIM غير النشطة في الهواتف
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق