

طريقة حل مشكلة بطاقة SIM غير النشطة في الهواتف طريقة حل مشكلة بطاقة SIM غير النشطة في الهواتف

تظهر لبعض مستخدمي رسالة مفادها بأن بطاقة SIM غير نشطة، والتي يصعب معها إجراء المكالمات الصوتية العادية عن طريق بطاقة الاتصال ، حيث تحدث مشكلة بطاقة SIM غير نشطة عند شراء شريحة اتصال جديدة أو نقلها إلى .



توجد العديد من الأسباب التي تجعل الهاتف لا يقرأ شريحة الـ SIM، أولها بل أهمها هو إدخالها بشكل غير صحيح فإذا كانت مثبتة غير صحيح ستظهر رسالة أن الشريحة غير نشطة أو لا توجد شريحة اتصال، ويكمن السبب الثاني وراء نظام التشغيل الخاص بالجهاز وهو عدم تمكنه من قراءة بطاقة الاتصال بشكل جيد.



قد يكون السبب الرئيسي في ظهور مشكلة بطاقة SIM غير نشطة، هي الأتربة الصغير غير المرئية العالقة بشريحة SIM والمنفذ الخاص بها، لا سيما إذا كنت تستخدم هذا الهاتف مذ عدة سنوات، حيث تضع الأتربة حاجز بين شريحة الاتصال والمنفذ الموجود بالهاتف مما يصعب على نظام التشغيل قراءتها بصورة جيدة، كل ما عليك فعله هو تنظيف المنفذ والشريحة بلطف باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

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عند ظهور رسالة ”بطاقة SIM غير نشطة” فأن أولا الأشياء التي يجب القيام بها هو التحقق من وضع شريحة الاتصال في منفذ SIM، فربما يتسبب سقوط جهازك على الأرض في تحرك الشريحة من المكان المخصص لها، لذا تأكد من وضعها بشكل صحيح في مكانها.من أبسط الطرق لحل أي مشكلة بجهازك، هو أن تقوم بتفعيل وضع الطيران لمدة زمنية قصيرة ثم الغاء تفعيله، حيث يساعد ذلك نطام تشغيل جهازك على إعادة التحقق من وجود بطاقة SIM.إذا قمت بإدخال بطاقة SIM جديدة، فسيتعين عليك إعادة تشغيل جهازك حتي يقوم نظام التشغيل الخاص بهاتفك بقراءة الإعدادات الخاصة بشريحة الاتصال الجديدة، وقد يكون الحل الأمثل لمشكلة بطاقة SIM غير نشطة هو إعادة تشغيل جهازك Restart.