

سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy M12 ببطارية 6000 مللي أمبير.. كم سعره؟ سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy M12 ببطارية 6000 مللي أمبير.. كم سعره؟

أعلنت شركة سامسونج Samsung رسميا عن هاتفها الذكي Galaxy M12، والذي يتميز ببطارية عملاقة بسعة 6,000 مللي أمبير ساعة.



ولم تكشف سامسونج عن سعر هاتفها الذكي الجديد Galaxy M12 ولا الأسواق التي سيطرح بها، ووعدت بالإعلان عن ذلك خلال الفترة القادمة.



مواصفات هاتف سامسونج Galaxy M12

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الشبكات: GSM / HSPA / LTE.التصميم: واجهة من الزجاج، وظهر وإطار من البلاستيك.الشاشة: من نوع PLS IPS، بقياس 6,5 بوصة، بدقة 720×1600 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 81,9%، ونسبة أبعاد 20:9.نظام التشغيل: واجهة المستخدم One UI 3.0 القائمة على أندرويد 11.المعالج: إكسينوس Exynos 850 (8 نانومتر).معالج الرسوميات: Mali-G52.الذاكرة العشوائية (رام): 3 و4 و6 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 32 و64 و128 جيجابايت.الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 (واسعة)، ودعم HDR، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات، مع فلاش ليد، ودعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.عدسة بدقة 48 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.0 (واسعة)، مع ميزة التركيز التلقائي PDAF.عدسة بدقة 5 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 (فائقة الاتساع).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (للعمق).المستشعرات: حساس البصمة (على جانب الهاتف)، والتسارع Accelerometer والقرب Proximity.البطارية: بسعة 6,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.الألوان: الرمادي والأزرق والأخضر.